FC Lorient Mercato : Un prétendant revient à la charge pour Ouattara

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 17:25

Le FC Lorient sait qu'il sera difficile de conserver son ailier Dango Ouattara. En Premier League, deux clubs ont craqué sur lui.

Le mercato hivernal risque d'être agité du côté du FC Lorient. Les attaquants Dango Ouattara et Terem Moffi ont tapé dans l'oeil de grands clubs européens, et pourraient rapport gros aux Merlus. Alors quel va être le choix des dirigeants ? Vendre ou ne pas vendre ? La question peut se poser alors que les deux joyaux brillent de mille feux sous les couleurs lorientaises.

Tout d'abord, parlons du cas Terem Moffi. Auteur de 10 buts en 16 matchs de Ligue 1, l'international nigérian (9 sélections, 3 buts) a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière au FCL. Ses performances rappelle sa saison 2020-2021, où il avait inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Sa régularité a convaincu certains clubs de le recruter, notamment en Premier League. Southampton aurait formulé une première offre, estimée à plus de 10 millions d'euros selon Foot Mercato. Mais elle aurait refusée par la direction du FC Lorient qui en voudrait plus.

FC Lorient Mercato : Everton ne lâche pas Dango Ouattara

Même chose pour le cas Dango Ouattara. Le club de Leicester City semblait tenir la corde pour organiser son transfert, mais son offre aurait été refusée selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. L'ancien directeur de la communication d'Angers SCO précise que les Foxes avaient proposé 20 millions d'euros + bonus sur la table. Encore une fois, la direction du FC Lorient, emmenée par le président Loïc Féry, en demanderait plus pour son joueur.

Cependant, un autre pensionnaire de Premier League tenterait le coup : Everton. Les Toffees étudieraient plusieurs pistes offensives selon Foot Mercato, dont celle de l'attaquant burkinabé. Une offre à 20 millions d'euros aurait également été proposée par les dirigeants du club. À moins que Dango Ouattara ne fasse le forcing pour rejoindre Everton, Loïc Féry ne devrait toujours pas céder. Le feuilleton est loin d'être terminé.