OGC Nice Mercato : Un taulier du Gym proche d'un départ

Publié par Enzo Vidy le 09 janvier 2023 à 10:35

Après la terrible élimination en Coupe de France samedi, un taulier de l' OGC Nice pourrait quitter le club dans les prochaines heures.

La chute est terrible pour l' OGC Nice. Après deux prestations plutôt correctes en Ligue 1 malgré le match nul face au RC Lens (0-0) et la défaite face au Stade Rennais (2-1), le Gym avait rendez-vous avec la Coupe de France ce week-end, huit mois après avoir été finaliste de la dernière édition. Opposés aux amateurs du Puy Foot 43 qui évoluent en National, les Aiglons avaient à cœur de se qualifier pour entamer une épopée similaire à celle de la saison dernière. Sur le papier, au regard des compositions d'équipes, cela devait être une formalité pour l' OGC Nice, qui a aligné son équipe type. Mais dès la 3e minute de jeu, les hommes de Lucien Favre sont cueillis à froid, et concèdent l'ouverture du score.

Derrière, le Gym ne proposera quasiment rien, et sera coupable d'une prestation pathétique face à une équipe du Puy Foot qui n'aura rien lâché. L'OGC Nice s'incline 1-0 et est déjà éliminé de la Coupe de France. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Lucien Favre n'a pas caché son dépit. "Ça allait bien avant la trêve. Contre Lens, c'était pas mal. C'est clair que maintenant, c'est difficile d'accepter ça, surtout le match d'aujourd'hui. C'est très dur à digérer." Désormais, la question est de savoir si Lucien Favre sera toujours l'homme de la situation et les dernières tendances ne jouent pas en la faveur de l'ancien coach du Borussia Dortmund.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre est à nouveau menacé

C'était presque inévitable au vu de l'humiliation subie ce week-end en Coupe de France. Si l'on en croit les informations de Nice-Matin, les dirigeants de l'OGC Nice songeraient à remplacer Lucien Favre dans les prochaines heures. Le dialogue avec le vestiaire serait totalement rompu, et la situation du Gym devient fragile à tous les niveaux. Ce n'est pas la première fois cette saison que le technicien de l'OGC Nice est sur la sellette.

En septembre dernier, après un début de saison catastrophique du Gym, Lucien Favre était tout proche d'être remercié, et le nom de Mauricio Pochettino revenait avec insistance pour le remplacer. Finalement, il a réussi à légèrement redresser la barre pour sauver sa peau, mais cette énième débâcle survenue samedi face à une équipe de National est certainement la goutte de trop, et les prochaines heures pourrait sceller la fin de l'ère Lucien Favre à l'OGC Nice.