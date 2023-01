ASSE Mercato : Un gros départ se précise à l'AS Saint-Etienne

Publié par Thomas le 09 janvier 2023 à 17:55

Auteur d'un début de mercato hivernal plutôt ambitieux, l' ASSE se dirige vers un transfert important, comme évoqué à demi-mot par Laurent Batlles.

L’hiver devrait réserver quelques surprises du côté de l’AS Saint-Etienne. Considéré comme le mercato de la dernière chance, la fenêtre de janvier a déjà permis aux Verts de boucler trois signatures : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et plus récemment Gautier Larsonneur, arrivé de Valenciennes pour deux saisons et demie avec l’étiquette de portier numéro 1. Ces arrivées plutôt séduisantes poussent logiquement le board de l’ ASSE à se séparer de certains joueurs, à commencer dans les buts. En ballottage au côté de Matthieu Dreyer, le jeune Etienne Green ne devrait pas s’éterniser dans le Forez, lui qui a été rétrogradé dans la hiérarchie des portiers stéphanois.

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles, a fait une annonce forte sur l’ordre établi dans les buts ligériens. Si Gautier Larsonneur endosse logiquement le rôle de titulaire, son remplaçant ne sera ni Green ni Dreyer mais bien le jeune Boubacar Fall. Le joueur de 21 ans, titularisé pour la première fois contre le Stade Malherbe de Caen le 30 décembre dernier, est voué à prendre le statut de numéro 2 chez les Verts, poussant très clairement vers la sortie les deux autres concurrents au poste.

ASSE Mercato : Etienne Green devrait bien quitter Saint-Etienne

Annoncé dans le viseur de Valenciennes après le départ de Larsonneur et même du FC Lorient, qui a perdu Yvon Mvogo, Etienne Green devra se trouver un point de chute rapidement s’il veut enfin enchaîner les rencontres. Si l’idée d’un prêt était un temps étudié par les dirigeants stéphanois, une belle offre financière d’un club intéressé pourrait convaincre l’ ASSE de transférer définitivement l’international espoir anglais. En ce qui concerne Matthieu Dreyer, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 dans le Forez, une rupture de contrat voire un transfert cet hiver pourrait être envisagé.