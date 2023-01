ASSE : L'AS Saint-Etienne annonce du lourd contre Laval

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 19:25

Après le match nul arraché contre le SM Caen, l’ ASSE reçoit Laval, mardi à 20h45. Pour cette rencontre capitale, Laurent Batlles a annoncé du lourd.

Laurent Batlles, entraîneur de l’ ASSE, est passé en conférence de presse ce lundi, pour évoquer le match de la 18e journée de Ligue 2, face au Stade Lavallois. Une rencontre prévue encore au stade Geoffroy-Guichard, onze jours après le nul concédé au Stade Malherbe de Caen (1-1). Dans une spirale négative de trois défaites de suite et un nul en championnat, l’AS Saint-Etienne doit impérativement renouer avec la victoire, afin d’amorcer sa remontée du classement. C’est justement la raison pour laquelle ce match est déterminant. Laurent Batlles et son équipe ont à coeur de mettre fin immédiatement à leur série négative, lors de la réception du club de Mayenne.

ASSE : Appiah et Larsonneur titulaires contre Laval

Pour ce faire, l’entraineur de l’ ASSE a décidé de sortir l’artillerie lourde mardi soir. Il a confirmé la titularisation deux dernières recrues hivernales stéphanoises : le défenseur latéral droit Dennis Appiah et le gardien de but Gautier Larsonneur. « Ils seront sur le terrain demain. On les a fait venir pour qu'ils apportent leur maturité et leur sérénité. Il y a de la concurrence au poste de gardien de but. Demain, Gauthier va jouer et Boubacar Fall sera son remplaçant », a annoncé le coach de 47 ans. Recruté comme joker en décembre, Gaëtan Charbonnier devrait encore être titulaire face à Laval, après son but contre Caen.

Laurent Batlles a également annoncé une bonne nouvelle. Il récupère un blessé de longue date au milieu de terrain, face aux Tangos. Il s’agit de Thomas Monconduit, touché au mollet et qui n'avait plus joué depuis le 22 octobre. « Il a beaucoup travaillé physiquement, il peut être présent demain. C'est important d'avoir un joueur comme lui », a-t-il souligné. En revanche, l’ ASSE sera privé de Louis Mouton. Le milieu défensif est forfait à cause d’une béquille.