FC Nantes Mercato : La réponse du FCN sur un grand attaquant tombe

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 16:55

L’entraîneur du FC Nantes a fait un nouveau point sur le mercato concernant son équipe. Il a aussi répondu à la rumeur sur un grand attaquant.

Quinzième de Ligue 1, le FC Nantes cherche de nouveaux joueurs cet hiver pour se renforcer. Antoine Kombouaré ne le cache pas, il a besoin de renforts pour remonter la pente au classement et poursuivre la campagne en Ligue Europa. Il attend des joueurs dans les trois compartiments de jeu. « On travaille pour qu’il y ait des renforts derrière, au milieu, devant. C'est très clair. Je regarde, j’observe, on travaille sur des dossiers […]. Le mercato d’hiver est un mercato d’ajustement », a lâché l’entraîneur du FCN, dans des propos rapportés par RMC Sport.

FC Nantes Mercato : Kombouaré reste flou sur la rumeur Andy Delort

Néanmoins, Antoine Kombouaré ne fait pas de l’arrivée de renforts au FC Nantes un impératif. Il assure qu’il pourrait bien poursuivre la saison avec le groupe actuel du FCN. « Si ça arrive, je suis content. Si ça n’arrive pas, on va travailler avec ce groupe-là. J’ai confiance dans le groupe qui est là. Si on n’a pas de pépins, je n’ai besoin de personne […]. J’ai appris qu’il faut que je me concentre sur mon travail avec les éléments que j’ai », a-t-il indiqué.

Le coach du FC Nantes a également répondu à la rumeur sur les négociations en cours pour l’arrivée d’Andy Delort (31 ans) cet hiver. « La piste Andy Delort ? On travaille sur des dossiers. On peut annoncer plein de noms, mais pfff... Moi, ce mercato d’hiver me fatigue », a-t-il répondu vaguement. En plus de l’attaquant de l’OGC Nice, le nom de l'attaquant camerounais, Vincent Aboubakar (31 ans), circule au FC Nantes depuis qu’il a été poussé dehors par l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en Arabie saoudite.