ASSE : Un net avantage pour Saint-Etienne avant Laval

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 13:11

L’ ASSE reçoit le Stade Lavallois en Ligue 2, ce mardi à 20h45, mais le club Mayennais se déplace avec une équipe fortement diminuée.

L’ ASSE rejoue ce mardi au stade Geoffroy-Guichard. Cette fois, elle accueille le Stade Lavallois pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Alors que les Verts sont derniers au classement avec 12 points, les Tangos pointent à la 15e place avec 8 points de plus que leurs adversaires du jour. Mais le match dans le chaudron s’annonce mal pour Laval. L’équipe entrainée par Olivier Frapolli est fortement diminuée avant d’affronter l’AS Saint-Etienne. Cinq défenseurs sont absents pour cause de suspension : Bryan Goncalves (défenseur central), Rémy Duterte (arrière gauche), Yohan Tavares (défenseur central) et Marvin Baudry (défenseur central).

Le Stade Lavallois est aussi privé de Yasser Baldé (défenseur central) qui n’est pas remis pour affronter l’ASSE. Tout comme François-Xavier Fumu-Tamuzo (ailier droit) et Djibril Diaw (défenseur), sans oublier les blessures de longue durée de Julien Maggiotti et Steve Nsimba (victimes d’une rupture du ligament croisé). De plus, Laval reste sur deux lourdes défaites, respectivement face à Dijon FCO (5-0) et Amiens SC (0-3).

ASSE-Laval : Vers une attaque Krasso-Charbonnier

Contrairement au Stade Lavallois, l’ ASSE a annoncé la titularisation des trois recrues hivernales : Gaëtan Charbonnier (attaquant de pointe), Dennis Appiah (arrière droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but). D’après Le Progrès, Laurent Batlles devrait opter pour le duo Jean-Philippe Krasso-Gaëtan Charbonnier en attaque contre Laval, ce soir.

Le premier est l’actuel meilleur buteur de l’ ASSE avec 8 buts et 4 passes décisives en 14 matches disputés en Ligue 1 cette saison. Quant au deuxième, il est arrivé à Saint-Etienne comme joker à la mi-décembre et a été l’auteur du but égalisateur de Saint-Etienne dans le temps additionnel, contre le SM Caen (1-1, 90e+2), lors de sa première titularisation sous le maillot des Verts. Pour rappel, Krasso a demandé à jouer avec Charbonnier avec qui il sent une complémentarité. « Je connaissais un peu le jeu de "Charbo". À force de s’entraîner ensemble, il y a une affinité. Je pense qu’on peut faire une bonne association. » Réponse dans quelques heures...