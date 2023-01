RC Strasbourg Mercato : Un défenseur pourrait revenir au RCSA !

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 12:25

Après avoir limogé Julien Stéphan, les dirigeants du RC Strasbourg cherchent à renforcer l'effectif, et pourraient faire revenir un défenseur.

Rien ne va plus au RC Strasbourg. Déjà au plus mal en championnat, le RCSA est déjà éliminé de la Coupe de France après la défaite aux tirs au but vendredi face à Angers en 32es de finale. Suite à cette défaite, les dirigeants strasbourgeois ont pris la décision de se séparer de Julien Stéphan, au club depuis le 28 mai 2021. Dans le même temps, le RC Strasbourg cherche à se renforcer par tous les moyens pour réussir à se maintenir dans l'élite en fin de saison.

Depuis quelques jours, un international moldave évoluant actuellement à l'Olympiakos est dans le viseur du RCSA pour une arrivée cet hiver. Mais les dirigeants du RC Strasbourg auraient également une idée bien précise pour renforcer le secteur défensif lors de ce mercato, et elle devrait faire plaisir aux fidèles supporters du RCSA.

RC Strasbourg Mercato : Frédéric Guilbert bientôt de retour au RCSA ?

Si l'on en croit les informations révélées par Alsa'Sports, Frédéric Guilbert serait une piste sérieuse pour le mercato hivernal du RC Strasbourg. Récemment libéré de son contrat par Aston Villa, comme le souligne le média alsacien, le latéral droit connaît parfaitement bien le club strasbourgeois puisqu'il a été prêté à deux reprises au RCSA par le club anglais.

Très peu utilisé chez les Villans cette saison en Premier League, le joueur est désormais libre de s'engager là où il le souhaite, et les dirigeants du RC Strasbourg envisageraient de le faire revenir pour apporter de l'expérience et du leadership dans le vestiaire. Reste à savoir si Frédéric Guilbert sera ouvert à un retour en Alsace pour la deuxième partie de saison, et les prochaines heures devraient nous donner plus d'indication à ce sujet.