Real Madrid Mercato : Zidane bientôt de retour au Real ?

Publié par Thomas G. le 10 janvier 2023 à 14:55

Pressenti pour être le sélectionneur de l'Equipe de France, Zinédine Zidane pourrait finalement revenir au Real Madrid cet été.

Le Real Madrid a une nouvelle fois l’occasion d'écrire l’histoire cette semaine avec la Supercoupe d’Espagne. Les Merengues peuvent garder leur titre dans la compétition et continuer leur moisson de trophées. La saison dernière, les hommes de Carlo Ancelotti avaient remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d’Espagne. Les Madrilènes ont déjà glané leur premier titre cette saison avec la Supercoupe d’Europe et ils sont toujours en lice en championnat et en Ligue des Champions. Ces récents succès sont dus en grande partie à Carlo Ancelotti qui a réussi à aider le Real Madrid à retrouver les sommets.

Cette saison, les Madrilènes sont néanmoins distancés par le FC Barcelone en championnat. Après la défaite à Villarreal, le Real Madrid a pris trois longueurs de retard sur l’ennemi barcelonais. Malgré le doublé réalisé la saison dernière, Carlo Ancelotti pourrait être sur la sellette cet été. En cas d’échec pour remporter la Liga ou la Ligue des Champions, l’entraîneur italien pourrait être sacrifié. Il est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024 et les discussions pour une prolongation de contrat n’ont pas encore commencé. En cas de mauvais résultats cette saison, les Merengues pourraient opter pour une solution interne avec le retour de Zidane.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez veut rapatrier Zidane

Le Real Madrid pourrait se séparer de Carlo Ancelotti à l’issue de la saison et le remplacer par un entraîneur plus jeune. L’homme qui a permis aux Merengues de remporter la Decima et la quatorzième Ligue des champions de la Casa Blanca pourrait être sacrifié. Selon les informations de Sport, le président du Real, Florentino Pérez, souhaiterait engager Zinédine Zidane.

L’entraîneur français est toujours libre depuis la fin de son aventure avec les Merengues. La récente prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France devrait faire les affaires du Real Madrid. Le technicien français voudrait reprendre du service en 2023 et un retour au sein de la Casa Blanca n’est pas à écarter. Les Merengues étudient également la possibilité d'offrir une promotion à Raul, qui est invaincu cette saison avec la Castilla.