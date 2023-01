Stade de Reims : Will Still annonce une terrible nouvelle pour Reims

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 18:55

À la veille du déplacement à Ajaccio, Will Still était présent face à la presse ce mardi, et a annoncé une terrible nouvelle pour le Stade de Reims.

Toujours invaincu en championnat depuis le 19 septembre dernier, le Stade de Reims veut poursuivre sa folle remontée au classement de Ligue 1, et se déplace à Ajaccio mercredi pour poursuivre sa belle série. Le week-end dernier, les Rémois ont régalé en Coupe de France avec une victoire 7-0 face à Loon-Plage, et sont en pleine confiance avant de se rendre au stade François-Coty. En championnat, les hommes de Will Still restent sur un nul à Lille (1-1) et une belle victoire à domicile face au Stade Rennais (3-1).

À l'occasion de la rencontre face à l'AC Ajaccio pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, Will Still était en conférence de presse ce mardi et a tenu à motiver ses joueurs avant le match du Stade de Reims. "Ça va être un match de bonhommes et à nous d’être, malgré notre jeune âge, prêts à affronter ça et l’environnement que l’on connaît en Corse. C’est un challenge, un match où il y aura de l’intensité, de l’ambiance... Mais je le redis, si on fait les choses dans l’ordre, on est capable d’embêter n’importe qui, on l’a prouvé dernièrement." Toutefois, le Stade de Reims pourrait être privé de plusieurs éléments clés de son effectif. Azor Matusiwa est toujours malade et reste incertain, tout comme Jean Cajuste, victime d'une grosse entaille au pied. L'entraîneur rémois a également donné des nouvelles de Noah Holm, sorti sur blessure dimanche dernier en Coupe de France.

Stade de Reims : Le verdict est lourd pour Noah Holm

Victime d'une entorse au genou avec le Stade de Reims le week-end dernier, Noah Holm ne reverra pas les terrains de sitôt. D'après les informations livrées par son entraîneur devant la presse, le jeune attaquant norvégien est touché au ligament latéral et devrait être indisponible pendant 5 à 6 semaines. Arrivé cet été au Stade de Reims, Noah Holm avait pris part à l'intégralité de la rencontre à Lille le 2 janvier dernier, et commençait tout juste à être de plus en plus utilisé par Will Still.