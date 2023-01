Stade de Reims Mercato : Une signature se précise en défense

Publié par Jules le 03 janvier 2023 à 16:00

Après un début de saison plus que compliqué, le Stade de Reims remonte la pente en Ligue 1 et devrait s'activer pour se renforcer cet hiver.

L'entame de la saison est très particulière au Stade de Reims. Suite à des débuts poussifs sous Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol a été renvoyé par le club rémois et c'est Will Still qui l'a remplacé. Malgré le fait que le Belge ne dispose pas des diplômes requis pour coacher une écurie de Ligue 1, cela ne l'a pas empêché de permettre au SDR de renouer avec le succès pour se hisser à la 10e place du classement, ce qui rapproche le club champenois de son objectif principal qui reste le maintien dans l'élite du football français à l'issue de l'exercice 2022-2023.

Sur le banc du Stade de Reims depuis le mois d'octobre, Will Still n'a toujours pas perdu le moindre match (3 victoires, 4 nuls) depuis qu'il a repris les rênes du club. Pour ce faire, le nouvel entraîneur du SDR peut compter sur une défense qui tourne bien depuis plusieurs journées puisque le club n'a encaissé que 4 buts en 7 rencontres. Parmi les hommes forts de l'arrière-garde rémoise, Bradley Locko, dont le contrat se termine en 2024, devrait prolonger l'aventure avec Reims.

Stade de Reims Mercato : Bradley Locko devrait bientôt prolonger avec le SDR

Comme le révèle Foot Mercato ce mardi, Bradley Locko et le Stade de Reims seraient très proches d'un accord en vue d'une prolongation du latéral gauche. En effet, le jeune joueur, tout juste âgé de 20 ans, a trouvé une véritable place de titulaire au SDR et voudrait continuer l'aventure avec le club champenois. Une envie visiblement partagée par ses dirigeants.

Ainsi, comme le révèle le média sportif, les deux parties seraient déjà tombées d'accord pour une prolongation de deux ans, portant son contrat actuel jusqu'en 2026. Une excellente nouvelle pour le Stade de Reims qui devrait conserver l'une de ses pépites, à défaut de pouvoir conserver Folarin Balogun. En ce qui concerne l'attaquant d'Arsenal, le club aurait déjà trouvé son remplaçant à l'ASSE.