FC Barcelone Mercato : Xavi coche le nom d'une star de Liverpool

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 16:09

Très ambitieux depuis la mise en place des leviers économiques, le FC Barcelone souhaiterait recruter un grand attaquant de Liverpool.

La quête de renforts offensifs est toujours d'actualité pour le FC Barcelone. Ces dernières années, les Blaugranas se sont positionnés sur des joueurs en fin de contrat pour se renforcer à moindre coût. Cette stratégie a permis au FC Barcelone de recruter Memphis Depay, Andreas Christensen, Franck Kessié ou encore Hector Bellerin. Les dirigeants du Barça veulent poursuivre cette politique de recrutement qui a déjà porté ses fruits en enrôlant des joueurs en fin de contrat cet été. En plus de Youssoufa Moukoko, les Blaugranas seraient sur la piste d’un attaquant de Premier League.

Selon les informations du journaliste espagnol José Alvarez, Xavi rêverait d’attirer Roberto Firmino au FC Barcelone. L’international brésilien est en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour une prolongation n’ont pas encore débuté avec Liverpool. Le Barça pourrait profiter de cette situation pour enrôler l’un des meilleurs attaquants du monde. L’objectif du FC Barcelone serait de recruter Youssoufa Moukoko et Roberto Firmino sans indemnité de transfert pour éviter une sanction de la Liga. Malgré la crise, le Barça pourrait réaliser deux gros coups lors du prochain mercato estival.

FC Barcelone Mercato : Le Barça a trouvé la solution pour se renforcer

Le FC Barcelone devrait une nouvelle fois se positionner sur des joueurs en fin de contrat pour renforcer l’effectif de Xavi. En plus de Youssoufa Moukoko et Roberto Firmino, les Blaugranas sont intéressés par Youri Tielemans, N’Golo Kanté et Jorginho. L’avenir de Sergio Busquets est toujours incertain et les dirigeants du Barça souhaiteraient recruter un milieu de terrain pour préparer sa succession. Le FC Barcelone pourrait privilégier un joueur en fin de contrat pour éviter d'aggraver la situation économique du club. L’ouverture du mercato hivernal permet aux catalans de pouvoir discuter avec les joueurs en fin de contrat et d'officialiser des accords.