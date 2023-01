OM Mercato : C'est réglé pour la venue d'un attaquant à Marseille

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 09:00

Après avoir bouclé la venue de Ruslan Malinovskyi au milieu, l' OM a pris cette semaine une grande décision pour son secteur offensif.

C’est le gros coup de ce début de semaine à l’Olympique de Marseille. À la lutte avec de gros clubs comme Tottenham ou Arsenal, les Phocéens sont parvenus hier à boucler la signature du milieu de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi. Dans un dossier qui semblait pourtant mal embarqué, Pablo Longoria a une nouvelle fois réalisé un travail conséquent pour convaincre l’international ukrainien de rallier l’ OM cet hiver. Une signature qui en annonce d’autres ? Pas vraiment, à vrai dire, le milieu de terrain pourrait être la seule recrue notoire du mercato hivernal marseillais.

Privé de compétitions européennes pour la deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille a décidé ne pas recruter offensivement ces prochaines semaines et ce, malgré la longue blessure du Marocain Amine Harit et le départ de Luis Suarez à Almeria. D'après les informations de Sébastien Denis, Pablo Longoria et Igor Tudor auraient décidé de ne pas renforcer leur secteur d’attaque pour ainsi faire confiance aux forces en présence.

OM : La défense, seul secteur où Marseille pourrait se renforcer

Si l’Olympique de Marseille se dit paré offensivement pour 2023, en ce qui concerne la défense, la donne est légèrement différente. Depuis le début de saison, les deux recrues Chancel Mbemba et Eric Bailly donnent pleine satisfaction au coach Igor Tudor, tout comme les pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Néanmoins, l’ OM dispose d’une faible profondeur de banc dans ce secteur et ce n’est pas la récente suspension du Portugais mêlée à la blessure de l’international français qui devraient arranger la situation.

Contre Troyes ce mercredi, l’entraîneur olympien devrait aligner une compo fortement remaniée pour pallier ces deux forfaits, avec un Sead Kolasinac qui devrait dépanner couloir gauche. Le possible départ de Leonardo Balerdi vers l’Ajax est également source de réflexion en interne. Un défenseur polyvalent pourrait ainsi être recruté sur le marché ces prochaines semaines pour soulager l’effectif marseillais.