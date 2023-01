RC Lens Mercato : Le RCL tient un accord avec un taulier de Strasbourg

Publié par Jules le 11 janvier 2023 à 11:32

Auteur d'un excellent début de saison en Ligue 1, le RC Lens veut se renforcer durant le mercato et tient un accord avec un milieu de Strasbourg.

Les choses pourraient bouger dans les prochains jours au RC Lens. Tandis que les Sang et Or avaient déjà recruté Julien Le Cardinal, ancien défenseur du Paris FC, en tant que joker médical, un peu plus tôt dans la saison, d'autres recrues pourraient suivre prochainement. Hier, le RCL a notamment annoncé la signature du premier contrat professionnel de Rémy Labeau Lascary, jeune attaquant formé au club. Mais ce mouvement ne devrait pas être le seul durant le mois de janvier au RC Lens.

Désireux de se renforcer, sans pour autant chambouler son effectif, Franck Haise, le coach du RC Lens, pourrait faire venir quelques joueurs au compte-gouttes pour combler les quelques faiblesses de son effectif, notamment dues aux blessures. C'est notamment le cas en attaque où David Pereira Da Costa est sérieusement blessé, et va rater plusieurs matches durant la phase retour de Ligue 1 dans les prochains mois. Une recrue assez offensive devrait donc débarquer au RCL.

RC Lens Mercato : C'est presque fait pour Adrien Thomasson au RCL

Depuis plusieurs jours, c'est le nom d'Adrien Thomasson qui revient avec insistance du côté du RC Lens. En effet, le milieu offensif du RCSA serait proche de rejoindre le club lensois, comme le rapporte Foot Mercato. Selon le média en ligne, le RCL tiendrait déjà un accord avec le joueur pour une arrivée dans l'Artois très bientôt.

En parallèle, les négociations entre le RC Strasbourg et le RC Lens avancent bien et le transfert pourrait être validé très bientôt. Il ne resterait que quelques détails à régler pour une arrivée du joueur au RCL. Adrien Thomasson est attendu dans la semaine pour signer son contrat avec le Racing Club de Lens. Ni le montant du transfert, ni les modalités du contrat du Strasbourgeois n'ont pour le moment été dévoilés.