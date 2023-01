RC Lens Mercato : C'est fait, le RCL boucle une signature en attaque

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 10:25

En cette deuxième semaine de mercato hivernal, le RC Lens s'active en coulisse et officialise une belle signature en attaque.

Deuxième de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur l' OM, le RC Lens reste très ambitieux pour la deuxième partie de saison, et veut se donner les moyens pour aller chercher la meilleure place possible au classement. Malgré les blessures assez préjudiciables dans l'effectif de Franck Haise, les dirigeants du RCL ne cessent de travailler pour combler les manques, et garder un effectif relativement solide pour les prochaines échéances.

Dans un premier temps, le RC Lens a été cherché Julien Le Cardinal au Paris FC pour pallier la grave blessure au genou de Jimmy Cabot survenue en début de saison. Derrière, sous les recommandations de Franck Haise, certains cadres ont récemment été prolongés. C'est le cas par exemple de Jean-Louis Leca, qui a signé un nouveau bail jusqu'en 2024, et qui sera imité quelques jours plus tard par Massadio Haïdara, qui a prolongé l'aventure jusqu'en 2025. Désormais, c'est du côté de l'équipe réserve que les dirigeants du RC Lens sont allés chercher du renfort.

RC Lens Mercato : Le RCL officialise la signature d'un nouveau contrat pro

Meilleur buteur de l'équipe réserve du RC Lens, Rémy Labeau Lascary a signé son premier contrat professionnel lundi soir. Le jeune joueur de 19 ans est engagé avec le RCL jusqu'en 2026, et était titularisé samedi dernier à l'occasion de la victoire face à Linas-Montlhéry en Coupe de France. Auteur de 5 réalisations en seulement 8 rencontres avec la réserve, Rémy Labeau Lascary a séduit Franck Haise, et devrait faire sa première apparition très prochainement sur les terrains de Ligue 1. Pour le RC Lens, c'est un renfort offensif qui est le bienvenu avec la récente rechute de Wesley Saïd, et la blessure d'Adam Buksa, indisponible pendant encore quelques semaines si ce n'est plus.