Battu par le Stade Brestois dimanche soir, le RC Lens a également perdu deux joueurs pendant la rencontre qui seront forfaits face au Stade Rennais.

RC Lens : Du paradis à l'enfer pour le RCL à Brest

Ils menaient 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Puis ils se sont effondrés de manière assez inexplicable. Dimanche après-midi à Francis Le Blé, le RC Lens effectuait sa rentrée, quelques mois après avoir validé son ticket pour la Ligue des Champions en terminant 2e du dernier exercice. Sans Seko Fofana et Loïs Openda, partis cet été, l'équipe de Franck Haise avait tout de même fière allure, avec la présence de la recrue Andy Diouf au milieu de terrain. Rapidement, les Lensois prennent l'ascendant, et ouvrent le score grâce à Florian Sotoca dès la 10e minute de jeu.

Derrière, Deiver Machado double la mise, et le RCL a même l'occasion de plier la rencontre avant la pause par l'intermédiaire de Fulgini, mais le ballon est miraculeusement enlevé par un défenseur breton. Sans aucun doute le tournant du match. Car quelques instants plus tard, le Stade Brestois réduit le score sur penalty, et rentre aux vestiaires plus déterminé que jamais. En début de seconde période, Kenny Lala trompe Brice Samba d'une demi-volée parfaite au ras du poteau, avant que le SB29 obtienne un penalty généreux en fin de match, transformé par Romain Del Castillo comme ce fût le cas en fin de première période. Entre temps, Adrien Thomasson a vu rouge, et Jonathan Gradit est sorti sur blessure.

Adrien Thomasson et Jonathan Gradit absents face au Stade Rennais

Gros coup dur pour Franck Haise et le RC Lens. Pour la réception du Stade Rennais dimanche prochain, l'entraîneur lensois ne pourra pas compter sur Jonathan Gradit, victime d'une blessure à la cuisse face à Brest. En ce qui concerne Adrien Thomasson, l'ancien strasbourgeois est logiquement suspendu suite à son carton rouge reçu à Francis Le Blé. L'entraîneur lensois devra donc composer sans deux éléments majeurs face au SRFC, pour le grand retour des Sang et Or à Bollaert en Ligue 1.