FC Nantes Mercato : Le FCN proche d'un transfert définitif en attaque

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 19:17

Le FC Nantes serait sur le point de finaliser une belle signature en attaque. Un coup à près de 6 millions d'euros pour remplacer Kolo Muani.

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, s’est exprimé sur le mercato hivernal, qu’il voit comme celui des ajustements. Pour le coach kanak, l’arrivée de nouveaux joueurs au FCN en janvier est loin d'être un impératif. « Si des recrues n'arrivent pas, on va travailler avec ce groupe-là. J'ai confiance dans le groupe qui est là […]. Moi, ce mercato d'hiver me fatigue. C'est très clair. J’ai appris qu'il faut que je me concentre sur mon travail avec les éléments que j'ai », a-t-il indiqué, tout en justifiant sa position : « Souvent, vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leurs clubs. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Normalement, vous avez fait ce qu'il faut en début de saison. »

Il n’empêche pas que le FC Nantes observe plusieurs mouvements sur le marché. Andy Delort, qui manifeste le souhait de quitter l’OGC Nice cet hiver, intéresse le FCN. L’attaquant du Gym, qui a refusé de se tourner vers Besiktas, serait d’accord pour rejoindre l’équipe d’Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut lever l'option d'achat de Mostafa Mohamed

Parallèlement au dossier de l’international algérien, la direction du FC Nantes serait prête à passer à l’offensif pour boucler le transfert définitif de Mostafa Mohamed. Ce dernier est prêté au FCN par Galatasaray jusqu’en juin 2023, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. Selon le journaliste turc Mehmet Özcan, Waldemar Kita veut lever l’option d’achat de l’international égyptien (23 sélections, 7 buts) avant la fin de la saison. Pour s’attacher définitivement les services de Mostafa Mohamed, les Canaris doivent débourser 5,75 millions d'euros, soit près de sa valeur marchande actuelle, estimée à 6 millions d'euros. Le chèque de 8 millions d'euros perçu pour le transfert d'Emiliano Sala pourrait être utile aux dirigeants canaris. En 25 matches disputés sous le maillot des Jaune et Vert, Mostafa Mohamed (25 ans) a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives.