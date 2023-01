PSG Mercato : Paris proche de boucler une grosse signature en défense

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2023 à 10:37

Vainqueur hier soir face à Angers SCO, le PSG pourrait surfer sur une bonne dynamique avec une grosse signature en défense.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 hier soir face à Angers SCO lors de la 18e journée de Ligue 1. Privé de Kylian Mbappé, le PSG a pu compter sur des buts d’Hugo Ekitike et Lionel Messi pour remporter un succès important. Les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 6 points d’avance sur leur dauphin : le RC Lens. Les dirigeants parisiens auraient surfé sur cette bonne dynamique pour finaliser un accord important.

Selon le journaliste Alexis Bernard, le PSG serait tombé d’accord avec l’international brésilien Marquinhos pour une prolongation de contrat. Le capitaine parisien devrait prolonger jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Le défenseur de 28 ans devrait obtenir une revalorisation salariale grâce à ce nouveau contrat. Marquinhos devrait ainsi faire partie des joueurs les mieux payés de l’effectif du PSG aux cotés de Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Malgré des performances en dents de scie cette saison, le Paris Saint-Germain maintient sa confiance envers son capitaine. Arrivé en 2013 au PSG en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est l’un des symboles du projet de QSI. À l’instar de Marco Verratti, sa prolongation était une priorité pour la direction du Paris Saint-Germain. Ce nouveau contrat pourrait être officialisé par le club de la capitale dans les prochains jours.

PSG Mercato : Paris veut enchaîner après Marquinhos

Après Neymar Jr, Kylian Mbappé et Marco Verratti, c’est au tour de Marquinhos de signer un nouveau contrat avec le PSG. Les Parisiens ont prolongé les cadres du vestiaire, le noyau dur afin de poursuivre ce nouveau cycle entamé en fin de saison dernière. En parallèle, le défenseur brésilien ne devrait pas être le seul à prolonger cette saison. Le Paris Saint-Germain souhaiterait également trouver des accords avec Sergio Ramos, Lionel Messi et Presnel Kimpembe. Les dirigeants du PSG seraient satisfaits par le rendement et l’implication de ces trois joueurs qui sont des éléments clés pour Christophe Galtier. Le prochain objectif du Paris Saint-Germain sera de les prolonger d'ici les prochaines semaines.