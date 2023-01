OM Mercato : Mattéo Guendouzi envoie un signal fort à Aston Villa

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2023 à 11:07

Alors qu'Aston Villa s’active pour le recruter, Mattéo Guendouzi a lâché un nouvel indice sur son avenir à l’issue de la victoire de l’ OM à Troyes.

Auteur d'un gros début de saison à l’Olympique de Marseille et incontournable dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor avec un bilan de 22 matches disputés, toutes compétitions confondues, Mattéo Guendouzi n’est pas à l’abri d’un départ de l’ OM. Et pour cause, le milieu de terrain français tient déjà des offres concrètes pour un éventuel transfert. En quête de renfort dans l’entrejeu, Aston Villa aurait même pris les devants pour sa signature. L’entraîneur des Villans, Unai Emery, connaît très bien le joueur de 23 ans pour l’avoir eu sous ses ordres alors qu’il officiait encore à Arsenal. Il voudrait une nouvelle fois l’attirer en Premier League.

Le technicien espagnol serait déjà entré en contact avec Mattéo Guendouzi pour le convaincre de franchir le pas. Les premiers contacts entre les deux parties remonteraient au début du mois de décembre et se seraient intensifiés ces dernières semaines. Aston Villa envisagerait d’ailleurs à lui formuler une offre allant jusqu’à 40 millions d’euros pour boucler ce deal. Cette proposition britannique ferait sérieusement réfléchir le joueur de 22 ans concernant la suite de sa carrière. Mattéo Guendouzi va-t-il finalement céder à la convoitise des Villans ? À l’issue de la victoire de l’ OM face à Troyes (0-2), le principal concerné à lâcher un indice sur son avenir.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi, un nouvel indice sur son avenir

Passeur décisif sur le but de Chancel Mbemba à la 10e minute, Mattéo Guendouzi s’est réjoui de ce succès à l’extérieur avec une expression assez évocatrice. « Comme à la maison », a-t-il posté sur son compte Twitter. Le vice-champion du monde ne montre ainsi aucun empressement à quitter Marseille, où il se sent très heureux. Il est visiblement déterminé à poursuivre sa belle saison sous les couleurs de l' OM.

Néanmoins, une offre conséquente pourrait le faire changer d’avis, surtout si l’ OM s’y retrouve financièrement. Confrontée à des exigences économiques, la direction de l' OM essaiera sans doute de négocier au mieux son prix de vente. Selon certaines sources concordantes, les dirigeants marseillais attendraient un montant de plus de 50 millions d’euros avant de lâcher leur meilleur milieu de terrain. Les Villans savent donc ce qui leur reste à faire pour mener à bien cette opération.