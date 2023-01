OM : Malinovskyi déclare sa flamme aux supporters de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 14:07

Entré en jeu mercredi lors du succès de l' OM à Troyes, Ruslan Malinovskyi a rendu un bel hommage aux supporters de Marseille.

Récemment arrivé à l' OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 10 millions d'euros, Ruslan Malinovskyi a fait ses grands débuts mercredi soir. Convoqué pour la rencontre face à l'ESTAC alors qu'il venait tout juste de signer son contrat, le joueur ukrainien est entré en jeu à la 67e minute à la place d'Issa Kaboré, alors que l' OM menait déjà 2-0. Son envie s'est rapidement fait ressentir sur un tacle magnifique, jugé illicite par l'arbitre qui lui a adressé un carton jaune assez sévère.

Derrière, ses coéquipiers ont nettement baissé le rythme dans les 20 dernières minutes, ce qui n'a pas vraiment permis au milieu offensif de se mettre en avant. Cependant, sur les quelques ballons qu'il a touché, sa justesse technique et sa vision du jeu se sont fait rassentir. Malgré le fait que ce match se jouait à l'extérieur pour l' OM, le stade de l'Aube était clairement à la cause des Marseillais, qui ont pu accueillir, comme il se devait, Ruslan Malinovskyi lors de son entrée en jeu. Un moment très apprécié par l'ancien de l'Atalanta Bergame.

OM : Ruslan Malinovskyi remercie les supporters de Marseille

Présents en nombre à Troyes mercredi soir, les supporters de l' OM ont éteint le stade de l'Aube pendant la totalité de la rencontre. Lors de l'entrée en jeu de Ruslan Malinovskyi, une magnifique ovation lui a été adressée, et le joueur ukrainien est revenu sur ce moment très particulier dans des propos accordés à La Provence. "Les supporters sont exceptionnels, on l’a ressenti ce soir, on jouait à domicile, tout le stade nous encourageait, je remercie tout le monde pour son soutien. Ça sera chaud lors du prochain match à domicile." Des déclarations qui vont ravir les amoureux de l' OM en attendant le prochain match au Vélodrome, samedi à 19h face au FC Lorient.