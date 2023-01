OM Mercato : Une recrue estivale sort la raison de son départ

Publié par Ange A. le 13 janvier 2023 à 05:37

Recruté lors du dernier mercato estival, Luis Suarez a déjà quitté l’ OM. Le Colombien a justifié son départ de Marseille cet hiver.

Malgré des débuts enchanteurs, avec un doublé pour sa première, Luis Suarez n’a pas fait long feu à l’Olympique de Marseille. Six mois après son transfert à l’ OM, l’avant-centre colombien a déjà signé son retour en Espagne. Dimanche, il a étrenné le maillot de l’UD Almeria lors de la défaite contre la Real Sociedad en Liga. L’attaquant sud-américain est prêté à la formation espagnole avec option d’achat pour le reste de la saison. Parti de Marseille cet hiver, l’ancien de Grenade a justifié son départ de la Provence et son retour en Espagne. Dans un entretien à Marca, l’attaquant encore sous contrat jusqu’en 2027 avec l’ OM a dévoilé la raison de son départ du club phocéen.

OM Mercato : La raison du départ de Luis Suarez de Marseille

Luis Suarez souhaitait davantage s’épanouir, d’où son choix de quitter l’ OM dès que l’opportunité s’est présentée. À Marseille, il était d’ailleurs loin d’être un titulaire d’Igor Tudor. Il totalise 11 rencontres, dont 3 titularisations, pour trois réalisations et une passe décisive avec le club phocéen. En quittant la Canebière, l’international colombien aux 4 sélections espère retrouver des sensations dans un championnat qu’il connaît bien pour avoir évoluer à Grenade, son club formateur.

« Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend », a justifié Suarez dans son entretien au quotidien madrilène.