OM Mercato : Un buteur acte déjà son départ de Marseille

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 07:51

Recruté cet été, Luis Suarez quitte déjà l’ OM. L’attaquant colombien s’est exprimé sur son départ sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille se sépare déjà de Luis Suarez. Comme l’avait récemment confirmé un responsable à L’Équipe, l’avant-centre colombien est une erreur de casting du dernier mercato de Marseille. L’ OM a claqué 10 millions d’euros cet été pour le transfert de Suarez en provenance de Grenade. Alors qu’il a signé jusqu’en 2027, l’attaquant de 25 ans n’ira pas au-delà de six mois avec le club phocéen. Il va effectuer son retour en Liga à la reprise des championnats. Le numéro 11 olympien va faire l’objet d’un prêt avec option d’achat à l’UD Almeria. Cette option sera activée une fois que le club espagnol, actuel 14e au classement, aura assuré son maintien dans l’élite du football espagnol. Un départ de Suarez devrait alors rapporter 8 millions aux Olympiens.

OM Mercato : Luis Suarez fait ses adieux à Marseille

Alors qu’il s’apprête à retrouver les pelouses de Liga, Luis Suarez semble déjà acter son départ définitif de l’Olympique de Marseille. L’avant-centre colombien a d’ailleurs lâché un indice dans un message d’adieu adressé au peuple marseillais. « Nous commençons une nouvelle étape, c’est le moment de relever de nouveaux défis. Durant ces derniers mois, j’ai eu la chance de jouer dans un des plus grands championnats et de débuter en Champions League. Des expériences et apprentissages que je n’oublierai jamais. Je voudrais remercier toutes les personnes et mes coéquipiers pour tout leur soutien et la confiance qu’ils m’ont donnée durant ces mois. Merci beaucoup, pour tout », a-t-il posté sur son compte Instagram.

En six mois passés à l’ OM, Luis Suarez a disputé 11 rencontres pour trois buts inscrits et une passe décisive délivrée. Laissé sur le banc lors des cinq dernières journées du championnat, il ne figurait plus dans les plans de jeu d’Igor Tudor. D’où son départ inéluctable de Marseille.