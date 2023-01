OM-Lorient : Igor Tudor annonce un premier forfait avant le choc

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2023 à 18:07

À la veille du choc entre l’ OM et le FC Lorient comptant pour la 19e journée de Ligue 1, Igor Tudor voit la liste de ses absents s’agrandir.

Grâce à sa victoire à Troyes (0-2) mercredi dernier, l’ OM a conforté sa troisième place de Ligue 1 et est revenu à deux points du deuxième, le RC Lens. Sur une série de six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille cherchera à enchaîner ce samedi soir face au FC Lorient. Présent en conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a logiquement évoqué cette rencontre comptant pour la 19e journée de Ligue 1.

L’entraîneur de l’ OM se montre très confiant pour s’imposer à domicile face aux Merlus. « Demain, nous allons jouer contre une équipe qui joue bien, mais nous sommes meilleurs qu'eux. Avec notre public, nous jouons à onze plus un. Je pense que demain, nous allons gagner et continuer notre bonne série », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Phocéen. Toutefois, l’entraîneur Igor Tudor sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre.

OM : Jonathan Clauss est forfait face au FC Lorient

En plus des défenseurs Éric Bailly et Nuno Tavares, tous les deux suspendus, Jonathan Clauss manquera aussi la réception du FC Lorient au stade vélodrome. S’il a repris l’entraînement individuel depuis quelques jours, le latéral droit n’est pas totalement remis de sa blessure aux adducteurs. Igor Tudor et le staff de l' OM ne prendront donc aucun risque avec le défenseur tricolore. « Jonathan peut jouer sur les deux côtés, malheureusement, il sera encore absent du groupe demain », a-t-il indiqué.

Concernant Dimitri Payet, il faudra aussi patienter avant de le voir refouler les pelouses de la Ligue 1. « Pour Payet, on verra », a ajouté Igor Tudor. Victime de douleurs aux adducteurs, le milieu offensif de l’ OM est de ce fait incertain face aux Merlus. C’est donc avec un effectif amoindri que l’ OM se présentera samedi soir au stade vélodrome.