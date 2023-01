Mercato OM : La mise au point de Cengiz Ünder sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 14 janvier 2023 à 01:37

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’ OM et le FC Lorient, Cengiz Ünder s’est exprimé sur son avenir à Marseille.

Cengiz Ünder a vécu une première partie de saison mitigée à l’ OM. Très utilisé la saison dernière, l’international turc a vu sa situation remise en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Il devait se contenter d’un faible temps de jeu. Et lorsqu’il était aligné, l’ailier droit avait du mal à retrouver son meilleur niveau de jeu, au point où il était annoncé vers un retour en Turquie cet hiver. Mais Cengiz Ünder a coupé court à toutes ses rumeurs

Interrogé en conférence de presse ce jeudi après midi, le joueur de 25 ans a assuré qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’ OM. Il souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille. « L’année dernière, j'ai souvent exprimé ma fierté de jouer ici. Je me sens comme dans ma famille, je veux rester ici le plus longtemps possible », a-t-il assuré. Ses différents prétendants sont donc prévenus, ils devront se tourner vers d’autres cibles accessibles.

OM Mercato : Cengiz Ünder ne craint pas la concurrence

Poursuivant, Cengiz Ünder a dressé un bilan lucide par rapport à son début de saison à l’ OM. S’il a tardé avant de s’adapter à son repositionnement, l’attaquant turc sent une montée en puissance. Il est d’ailleurs de retour au premier plan à Marseille et est heureux d’avoir relevé ce défi personnel. Cela prouve que ses efforts ont fini par être récompensés. « Le début a été difficile, il a fallu que je m'adapte à ce qu'on me demandait. J'ai beaucoup souffert physiquement. Maintenant, je sais ce qu'attend le coach de moi. Je pense qu'il est satisfait de mes performances, je pense être un nouveau Cengiz », a-t-il ajouté.

Sortir de la cave pour aider son équipe à atteindre ses objectifs en cette seconde partie de saison, Cengiz Ünder ne craint pas l’arrivée de nouveaux renforts en attaque. Au contraire, l’ancien attaquant de l’AS Rome « adore jouer avec des attaquants de qualité. Je ne me sens pas inquiet de l'arrivée de nouveaux éléments. Je suis en pleine progression ». En plus de Ruslan Malinovskyi, d’autres renforts offensifs sont attendus à Marseille cet hiver.