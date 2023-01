OM : Tudor confirme des tensions avec le vestiaire avant Lorient

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 05:37

En marge de la réception du FC Lorient ce samedi, Igor Tudor a été interrogé sur les tensions avec des joueurs de l’ OM en début de saison.

L’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs à l’amorce de cette deuxième moitié de saison. Avec six victoires de rang toutes compétitions confondues, le club phocéen est l’équipe en forme du championnat. Les Olympiens vont tenter de poursuivre sur leur lancée ce samedi avec la réception du FC Lorient au Vélodrome. Le club Morbihan réalise une surprenante saison cette année. Actuels 6es de Ligue 1, les Merlus se présentent comme des candidats surprises à la course à l’Europe. En marge de ce choc décisif dans la course à l’Europe, Igor Tudor a été relancé en conférence de presse sur les frictions avec certains jours en début de saison. Un épisode sur lequel le technicien croate ne souhaite pas s’attarder.

OM : Tudor botte en touche pour les tensions et le titre

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille souhaite désormais se concentrer sur les performances de son équipe. « On en a un petit peu trop parlé. C'est le foot. J’essaie de me concentrer sur la progression. Je pense avoir le même niveau. Il faut réussir à aller de l’avant et ne pas s’arrêter sur ces sujets », a indiqué le coach de l’ OM avant de botter en touche concernant les chances de Marseille de lutter pour le titre. Les Olympiens sont troisièmes de Ligue 1 et n’accusent que deux points de retard sur le RC Lens, le dauphin du PSG. Le coach marseillais n’est pas obnubilé par une lutte pour le titre avec Paris.

« Ce que je peux dire c’est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu’on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte », a assuré le successeur de Jorge Sampaoli en quête d’une nouvelle victoire contre Lorient.