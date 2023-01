OM : Igor Tudor enregistre deux retours importants avant Lorient

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2023 à 13:37

À la veille du match OM-Lorient, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, Igor Tudor a appris deux bonnes nouvelles sur son effectif.

Encore vainqueur à Troyes (0-2), l’Olympique de Marseille réalise un sans-faute depuis la reprise de la compétition après la trêve occasionnée par le Mondial 2022. Les Phocéens restent sur une série de cinq victoires consécutives et occupent la troisième place de Ligue 1 à deux points du RC Lens (2e). C’est donc un OM en pleine confiance qui s’apprête à accueillir le FC Lorient demain soir à partir de 19h au stade vélodrome.

Comme face à l’ESTAC, les Marseillais ne seront pas au grand complet pour affronter les Merlus à domicile. Et pour cause, le défenseur de l' OM, Eric Bailly, exclu la semaine dernière en Coupe de France face à Hyères (2-0), est suspendu à titre conservatoire et ne sera pas de la partie face au Lorient. Idem pour Nuno Tavares qui purgera son dernier match de suspension contre le FCL. En revanche, l’ OM récupère deux joueurs importants qui étaient absents lors du déplacement à Troyes.

OM : Dimitri Payet et Jonathan Clauss sont de retour

L’Équipe assure en effet que Dimitri Payet sera opérationnel pour la réception du FC Lorient. Éloigné des pelouses depuis quelques semaines en raison de douleurs à la cheville, le capitaine de l’ OM va mieux. Il semble remis de sa blessure et postule donc pour une place de titulaire. L’entraîneur Igor Tudor pourra de ce fait compter sur un renfort de poids face aux Merlus, en plus de la récente arrivée de Ruslan Malinovskyi.

Et ce n’est pas tout, puisque Jonathan Clauss devrait lui aussi être de retour demain soir au stade Vélodrome. Après avoir observé un temps d’indisponibilité, le latéral droit semble remis de son problème au pied. Le retour de ces deux cadres est ainsi une bonne nouvelle pour Igor Tudor, qui est parvenu à imposer un football énergétique et efficace à l' OM en cette année 2023.