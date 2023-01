OL : Les annonces fortes de John Textor sur la suite du mercato

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 06:37

Nouvel actionnaire de l’ OL, John Textor a livré des indices sur la suite du mercato de Lyon. Dejan Lovren est la seule recrue cet hiver.

Accroché par le FC Nantes lors de sa dernière sortie, l’Olympique Lyonnais affiche toujours son manque de constance en cette deuxième partie de saison. Les Gones ne sont que 8es de Ligue 1. Nouvel entraîneur lyonnais, Laurent Blanc espère des renforts d’expérience pour encadrer son effectif majoritairement jeune. L’ OL a signé un premier renfort en la personne de Dejan Lovren. Le défenseur croate a effectué son retour à Lyon après avoir quitté le club en 2013 pour Southampton. Le défenseur âgé de 33 ans s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Gones. D’autres recrues vont arriver autant que des départs sont attendus cet hiver. Assurance donnée par John Textor, le nouveau principal actionnaire du club rhodanien.

OL : John Textor annonce du mouvement pour le mercato d’hiver

Actuellement à Lyon, l’entrepreneur américain a annoncé la couleur pour la suite du mercato de l’Olympique Lyonnais. Des départs et des arrivées sont au programme à l’ OL cet hiver. « Nous avons une équipe à améliorer, qui va grandir. Certains joueurs partiront. Dans le football, quand quelqu’un part, on le remplace avec quelqu’un de meilleur. Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre », assure John Textor dans des propos relayés par l’AFP.

Avec les mouvements annoncés, l’homme d’affaires américain espère que la dynamique sera positive du côté des Gones en cette deuxième partie de saison. Il croit notamment encore en une qualification de Lyon en Coupe d’Europe au terme de cette campagne. « L’ OL a l’habitude d’être en haut du classement. Je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible. Il y a une série de cinq à six matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes », prévient-il.