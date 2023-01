ASSE : Un ancien joueur Saint-Etienne détecte le mal des Verts

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 17:32

L’ ASSE va mal en Ligue 2 et cela préoccupe l’un de ses anciens joueurs. Ce dernier tente de trouver la cause de la situation difficile des Verts.

L’ ASSE est 20e de la Ligue 2 et menacée de relégation en National, à une journée de la fin de la manche aller. Conscient du danger de la descente aux enfers, l’AS Saint-Etienne se renforce cet hiver. Son objectif immédiat ? Tenter de s’éloigner des quatre dernières places de relégation. Après Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Dennis Appiah (arrière droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but), l’ ASSE a recruté deux nouveaux joueurs ce samedi. L’ailier du FC Nantes, Kader Bamba, et l’arrière latéral gauche d’Everton, Niels Nkounkou, ont rejoint l’équipe de Laurent Batlles en renfort. Ils sont prêtés jusqu’à la fin de la saison, mais le contrat du deuxième est accompagné d’une option d’achat. Un défenseur central devrait également débarquer dans le Forez pour boucler le mercato d’hiver des Verts.

ASSE : Bryan Dabo pointe la jeunesse et l'inexpérience de l'équipe de Batlles

Comme de nombreux anciens joueurs et dirigeants de l’ ASSE, Bryan Dabo (31 ans) est inquiet pour le club, dont il a défendu les couleurs de juin 2016 à janvier 2018. Dans une longue interview avec Peuple-Vert, il se dit préoccupé et affecté par la situation que traverse l’ensemble du club cette saison. « Je sais que c’est compliqué. De l’extérieur, la situation est très difficile à vivre. Ça me touche forcément de voir un club historique aussi mal », a confié le polyvalent milieu de terrain.

Bryan Dabo a essayé ensuite d’expliquer pourquoi l’ ASSE se retrouve dans cette position critique en ce moment. « Il y a de la malchance, le déficit de points… J’ai l’impression que c’est une saison où tout tourne en ta défaveur. Il y a toujours les détails qui ne vont pas dans le bon sens. C’est une équipe jeune qui n’a pas énormément d’expérience. »

Pour finir, le Franco-Burkinabé n’a pas caché son optimiste. Il voit les Verts assurer leur maintien à l’issue de la saison. « On espère que les choses vont vite rentrer dans l’ordre […] . Charbonnier, avec qui j’ai joué à Montpellier, va apporter toute sa qualité technique. C’est un buteur né et c’est quelqu’un qui va assumer les responsabilités. Il va vraiment apporter ! »