OL : Le coup de gueule d'Aulas contre les supporters après Strasbourg

Publié par Ange A. le 15 janvier 2023 à 07:37

Jean-Michel Aulas en veut aux supporters lyonnais après la nouvelle défaite de l’ OL contre Strasbourg (1-2) au Groupama Stadium.

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Samedi, l’ OL a essuyé une nouvelle défaite à domicile en championnat. Surpris par Clermont (0-1) lors de sa dernière sortie au Groupama Stadium, Lyon a été défait par le RC Strasbourg. Le RCSA s’est imposé deux buts à un sur la pelouse des Gones. Des réalisations de Jean-Eudes Aholou et Habib Diallo ont permis aux Alsaciens de signer ce succès de prestige. Alexandre Lacazette a réduit le score pour les locaux sur penalty juste avant le retour aux vestiaires. En quatre sorties en Ligue 1 depuis la reprise, l’ OL n’a signé qu’un seul succès. De quoi susciter le courroux des supporters lyonnais. Lesquels se sont exprimés non seulement par des banderoles et ont également été à l’origine des heurts avec les forces de l’ordre après la rencontre. Une nouvelle attitude pas du goût de Jean-Michel Aulas.

OL : Le message d’Aulas aux Bad Gones après Strasbourg

Le président de l’Olympique Lyonnais est déçu du comportement des supporters de l’ OL. Le patron des Gones déplore les actes de violence avant et après la rencontre. « C’est un sentiment de gâchis. Dès l’arrivée au stade, dans le bus, on a fait l’objet à nouveau d’une attaque des supporters, qui devaient rester non violents alors qu’il y a eu des actes de violence avant le match. Je le regrette », a déploré le dirigeant lyonnais selon les propos relayés par RMC Sport.

Le patron de l’ OL reste néanmoins optimiste quant au retour des résultats et invitent les fans du club à plus de responsabilité. « Le club va se redresser, j’en prends la responsabilité. Mais il faut qu’on ait les supporters avec nous. Mais surtout, qu’on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, qui sont exemplaires. C’est particulièrement injuste », a déclaré Jean-Michel Aulas.