PSG Mercato : L’Inter Milan impuissant, le Paris SG gâte Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 10:42

L’histoire d’amour entre l’Inter Milan et Milan Skriniar tire allègrement à sa fin. De bon augure pour le PSG, qui a fait du défenseur slovaque sa priorité.

Libre le 30 juin prochain, Milan Skriniar n'a toujours pas signé un nouveau contrat avec l’Inter Milan. D’après les médias italiens, la direction du club lombard serait désormais très pessimiste concernant l’avenir du défenseur central de 27 ans, l’ancien joueur de la Sampdoria de Gênes n’ayant pas répondu à la dernière offre de prolongation comprenant un salaire de 6 millions d'euros, plus bonus. Giuseppe Marotta et les dirigeants intéristes craignent que Skriniar se soit déjà mis d’accord avec le Paris Saint-Germain, qui serait disposé à lui verser annuellement 9 millions d'euros, hors bonus. Et ce ne serait pas tout.

PSG Mercato : Un gros chèque prévu pour Milan Skriniar

D’après les renseignements de La Gazzetta dello Sport, une réponse ferme et définitive de Milan Skriniar pourrait tomber à l'issue de la Supercoupe d'Italie, prévue mercredi prochain entre l’AC Milan et l’Inter Milan. Ne souhaitant pas voir leur capitaine partir libre l'été prochain, les Nerrazzurri pourraient se résoudre à le vendre cet hiver afin de se lancer sur le marché pour lui trouver un successeur, s’il se décidait à ne pas renouveler son engagement.

Dans cette optique, le Paris Saint-Germain reste en pole position dans ce dossier. En cas de transfert d’ici le 31 janvier, le Paris Saint-Germain serait prêt à investir entre 20 et 30 millions d’euros pour satisfaire l’Inter. Mais si l’actuel 4e de Serie A venait à prendre la résolution de garder le Slovaque jusqu’au terme de la saison, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de lui verser 12 millions d'euros de prime pour une arrivée gratuite à Paris l’été prochain. La balle est donc désormais dans le camp de Milan Skriniar. Pour rappel, Chelsea serait aussi sur le coup.