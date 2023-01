OL Mercato : Aulas fixe une condition à Laurent Blanc pour les renforts

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 18:06

Après la nouvelle défaite de l’ OL contre Strasbourg, Jean-Pierre Aulas n’exclut pas de renforcer l’équipe de Laurent Blanc cet hiver. Mais à une condition.

Après neuf matchs de Ligue 1 sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc compte déjà quatre défaites à son compteur. Selon Opta, c’est le pire bilan pour un entraîneur lyonnais en ce 21e siècle à égalité avec le Brésilien Sylvinho, qui avait été limogé avec les mêmes statistiques. Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’est pas encore menacé après avoir été intronisé en octobre dernier, en remplacement du Néerlandais Peter Bosz. D’ailleurs, sa direction serait prête à mettre à sa disposition les renforts dont il a besoin pour remonter la pente dans cette seconde partie de saison. Cependant, Jean-Michel Aulas ne compte pas mettre en danger les finances du club lyonnais pour recruter.

OL Mercato : Laurent Blanc suspendu aux départs pour ses arrivées

Après avoir enregistré l’arrivée de Dejan Lovren au poste de défenseur central, Laurent Blanc attend encore en priorité un milieu défensif et un latéral droit. Et ce dimanche, l’émission Téléfoot révèle que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais seraient disposés à se lancer sur le marché des transferts de ce mois de janvier, mais cette action serait soumise au préalable à un départ. Si les services de Bruno Cheyrou, directeur sportif de l’ OL, parviennent à trouver un point de chute aux joueurs en fin de contrat comme Jérôme Boateng, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, alors Laurent Blanc pourrait voir débarquer les renforts qu’il attend dans son effectif.

Toujours selon la même source, des négociations existent pour les trois joueurs lyonnais, mais aucune offre concrète n’a encore été formulée à leur sujet. Le staff technique de l’Olympique Lyonnais va donc devoir patienter avant d’enregistrer sa seconde recrue hivernale. Pour rappel, l’OL occupe la 8e place du classement de Ligue 1 après 19 journées.