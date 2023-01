OM Mercato : Une décision officielle tombe pour Marcus Thuram

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 01:28

En fin de contrat cet été, Marcus Thuram est annoncé sur les tablettes de l’ OM. Son club a fait une mise au point sur son avenir.

Marseille est dans une forme olympienne depuis la reprise des compétitions. Samedi, l’ OM a signé une nouvelle victoire de rang en championnat en renversant le FC Lorient (3-1). Entraîneur marseillais, Igor Tudor entend néanmoins encore du renfort lors de cette fenêtre des transferts. L’Olympique de Marseille n’a signé que Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Un autre renfort dans le secteur offensif reste attendu chez les Olympiens cet hiver. Celui-ci pourrait débarquer de Bundesliga. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est une cible du club phocéen. Seulement, son club pourrait déjà les plans de Tudor et le faire patienter encore cet hiver. Daniel Farke mise sur son buteur tricolore pour cette deuxième partie de saison.

OM Mercato : Pas de départ pour Marcus Thuram cet hiver

L’entraîneur du Borussia Mönchengladbach écarte l’idée d’un départ de Marcus Thuram lors du mercato d’hiver. Le vice-champion du monde réalise un bel exercice avec l’actuel 8e de Bundesliga. « À ce niveau, on ne peut jamais être sûr avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Mais nous avons clairement exprimé notre point de vue. Il est un joueur clé pour nous et nous n’avons pas l’intention de renoncer à l’un de nos joueurs de qualité. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs qui l’attirent particulièrement. On ne peut jamais rien exclure dans ce métier, mais je suis très, très sûr qu’il va faire une très bonne deuxième partie de saison pour nous », a indiqué le technicien allemand.

Reste maintenant à savoir si l’avis de l’entraîneur restera même en cas d’offre intéresserante pour son buteur. Surtout que la liste de prétendants de prestige ne fait que s’allonger. Le PSG aurait également des vues sur Marcus Thuram dont la valeur marchande est estimée à 32 millions d’euros sur Transfermarkt.