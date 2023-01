OL : La promesse d'Aulas aux supporters pour le mercato d’hiver

Publié par Ange A. le 16 janvier 2023 à 06:28

Le message a donné de nouvelles assurances sur le mercato de l’ OL au sortir de la nouvelle défaite de Lyon contre Strasbourg.

L’Olympique Lyonnais est de nouveau à la peine cette saison. L’ OL reste désormais sur deux défaites successives en Ligue 1 après son revers contre le RC Strasbourg. Les Gones ont été défaits samedi au Groupama Stadium par le RCSA. Suite à cette défaite, Lyon occupe désormais la 9e place du championnat. Cette énième contreperformance a de quoi courroucer les supporters lyonnais. Lesquels ont déployé des messages hostiles via des banderoles et sont à l’origone d’acte de violence avant et après le match. Remonté par le comportement des Bad Gones, Jean-Michel Aulas a tenu à leur annoncer la couleur pour le mercato d’hiver. Des mouvements sont annoncés par le président lyonnais d’ici le mois de janvier.

OL : Jean-Michel Aulas promet du mouvement au mercato

Le président de l’Olympique Lyonnais entend renforcer l’effectif de Laurent Blanc durant cette période des transferts. Le Coach de l’ OL souhaite surtout des renforts expérimentés durant le mercato. Le défenseur croate Dejan Lovren est à l’heure actuelle la seule recrue de Lyon cet hiver. D’autres vont arriver comme l’a assuré le patron des Gones. Toutefois, le président Aulas ne compte pas faire de folies pour mettre à mal l’équilibre financier de son club.

« On a identifié le mal, on va prendre des initiatives mais il ne faut pas perturber l’équilibre du club. On va faire bouger les choses. Il va y avoir du mouvement significatif avant la fin du mercato. Mais en janvier, il y a une marge de manœuvre limitée », a assuré le dirigeant lyonnais. Reste maintenant à savoir si cette sortir suffira à calmer la gronde au moment où les supporters exigent certaines têtes. Des joueurs et des responsables sont notamment ciblés.