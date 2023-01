OL : Dejan Lovren, une polémique enfle à l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 12:05

Après avoir fait son grand retour à l' OL lundi dernier, le défenseur croate Dejan Lovren se retrouve au coeur d'une grosse polémique.

C'est un sujet qui commence à faire beaucoup parler ces dernières heures, et l' OL s'en serait certainement bien passé. Déjà confronté à une crise sportive qui ne cesse de s'intensifier, l'Olympique Lyonnais se retrouve à présent confronté à une polémique de grande ampleur. Lundi dernier, les Gones ont officialisé le retour de Dejan Lovren pour renforcer l'arrière garde lyonnaise. Presque dix ans après avoir quitté le club, le défenseur croate s'est engagé jusqu'en 2025 avec l' OL contre un chèque d'environ 2 millions d'euros.

Le problème, c'est qu'il n'est pas revenu tout seul à l' OL, trainant derrière lui une bien triste polémique qui est en train de sévèrement secouer l'Olympique Lyonnais depuis quelques heures. En effet, le 22 décembre dernier, certains médias relayent des vidéos où l'on peut voir Dejan Lovren célébrer le parcours de la Croatie en Coupe du monde en faisant des saluts fascistes, des chants nationalistes et tout en tenant des propos homophobes. Lors de la conférence de presse qui a lieu jeudi, le sujet est rapidement venu sur la table.

OL : Laurent Blanc botte en touche, et ça passe mal !

Interrogé jeudi lors de la conférence de presse de l' OL en amont du 32e de finale de Coupe de France face au FC Metz, Laurent Blanc a tenu un discours pour le moins surprenant à propos de la polémique concernant Dejan Lovren. "Son chant ? C’est un chant nationaliste de son pays. Pour le reste, je ne peux pas parler à sa place. Moi, j’ai vu la chose qu’il pouvait amener au club, c’est une bonne recrue. J’ai vu un homme respectueux, pareil avec sa famille. Mais il faudra lui poser la question si vous voulez une réponse. Certaines choses choquent, mais on n’est que des joueurs de football, on n’est pas là pour parler de choses bien plus graves." Des réponses qui ne sont clairement pas du goût de certaines associations de lutte contre l'homophobie, et qui devrait grandement continuer à agiter l' OL dans les prochains jours.