PSG : Vitinha désavoue publiquement Marquinhos après le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 10:44

15 jours après sa défaite à Lens (1-3), le PSG s’est encore incliné face au SRFC, dimanche. Si Marquinhos est inquiet, ce n’est pas le cas pour Vitinha.

Intouchable en Ligue 1 dans la première partie de saison, le Paris Saint-Germain vient d’enregistrer sa deuxième défaite de rang à l’extérieur en cette nouvelle année. Le club de la capitale n’est désormais plus qu’à trois longueur d’avance sur son dauphin, le RC Lens. À l’issue de la 19e journée de Ligue 1 et d’une nouvelle défaite sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), le capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos, n’a pas caché son inquiétude face au triste visage que présente l’équipe de Christophe Galtier depuis la reprise post-Coupe du monde.

« Ça fait deux fois cette année, il faut qu'on retrouve de la solidité, de l'intensité dans les duels. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails. Ils nous l'ont fait payer. On a eu des occasions on n'a pas réussi à marquer, ça commence à faire beaucoup de points qu'on égare. Ce sont des matchs difficiles, il ne faut pas qu'on commence à en perdre trop sinon on va être en difficulté », a regretté le défenseur central international brésilien au micro de Prime Video. Un point de vue trop alarmiste selon son coéquipier Vitinha.

PSG : Vitinha n'est pas inquiet malgré la défaite à Rennes

Après la défaite du Paris Saint-Germain au Roazhon Park face au Stade Rennais, dimanche soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, Vitinha est passé en zone mixte. Et contrairement à Marquinhos, le milieu de terrain portugais de 22 ans ne se fait pas trop de soucis pour la suite de la saison puisqu’il est confiant que son équipe va rapidement retrouver son rythme d’antan.

« C’est une défaite à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous avons essayé de donner notre meilleur, de nous créer des occasions pour avoir l’opportunité de marquer, mais on concède ce but et nous n’avons pas réussi à revenir au score pour obtenir au moins le point du nul. C’est vraiment une sale journée », a déclaré l'ancien joueur du FC Porto. Avant d’ajouter : « Il va falloir analyser ce qui n’a pas marché et revoir ce match pour voir ce que nous pouvons améliorer (...) Je ne suis pas inquiet. Nous ne voulions pas de cette défaite, mais elle est arrivée, et comme je l’ai dit précédemment nous devons travailler pour ne pas que ça se reproduise. Je ne suis vraiment pas inquiet du tout. » Avec ce nouveau faux pas, le PSG a totalement relancé le championnat puisqu’il ne compte désormais que trois petits points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, et cinq points sur le 3e, l’OM.