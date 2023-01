PSG Mercato : Keylor Navas bientôt réuni avec Cristiano Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 13:44

Poussé vers la sortie du côté du PSG, Keylor Navas pourrait bientôt retrouver son ami Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le ton est donné.

Doublure de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, Keylor Navas n’a plus d’avenir sous les ordres de Christophe Galtier puisqu’il n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison, notamment en Coupe de France. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le gardien de but de 36 ans cherche un nouveau point de chute depuis l’été passé. Annoncé un peu partout en Europe, l’ancien portier du Real Madrid pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite durant ce mercato hivernal.

PSG Mercato : Keylor Navas à Al-Nassr pour remplacer Ospina

D’après les informations relayées ces derniers jours par le quotidien L’Équipe, Keylor Navas ne suscite que très peu d’intérêt sur le marché des transferts. Le journal sportif explique notamment que les quelques clubs, qui sont venus aux renseignements pour l’international costaricien, auraient tous été refroidis par le salaire du numéro 1 du Paris Saint-Germain. Alors que Navas perçoit mensuellement 1 million d’euros dans la capitale, aucun club ne serait prêt à s’aligner sur cette somme.

Sauf une formation du Moyen-Orient. Et ce lundi, le journal espagnol Marca rapporte que la blessure de David Ospina a conduit Rudi Garcia à réclamer l’arrivée d’un nouveau gardien de but aux dirigeants d’Al-Nassr. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines, le club saoudien voudrait convaincre son ancien partenaire Navas de le retrouver dans le Championnat arabe. Toujours selon la même source, les négociations pourraient être bouclées dès cette semaine avec le déplacement du PSG en Arabie Saoudite.

« Je vais bien, je me sens heureux. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. C'est un privilège de représenter le pays et de porter le drapeau. Je suis content. On verra. Je me sens à 100 % », confiait Keylor Navas concernant son avenir après la Coupe du Monde. Reste maintenant à savoir s’il va accepter le challenge d’Al-Nassr et quitter l’Europe dès cet hiver.