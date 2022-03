OL Mercato : Rudi Garcia se rapproche d'un retour à Lyon

Publié par Thomas le 17 mars 2022 à 16:25

En pleine crise sportive, l' OL pourrait acter prochainement le départ de son entraîneur Peter Bosz. Pour le remplacer, Rudi Garcia a proposé ses services.

OL Mercato : Rudi Garcia s’ouvre à un retour à Lyon

Bien connu du championnat de France, Rudi Garcia cherche à reprendre du service ces prochains mois. Sans club depuis son départ de l’Olympique Lyonnais l’année dernière, le technicien français officie depuis la rentrée en tant que consultant chez Canal +. Passé par les bancs de l’ OM et l’AS Rome avant son périple lyonnais, Garcia était tout proche de reprendre du service cet hiver, notamment à Manchester United, qui cherchait alors un remplaçant à Ole Gunnar Solskjaer. " J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United " a confié l’ancien coach du LOSC au Figaro.

Si aucun deal n’a abouti pour Rudi Garcia en janvier, l’ancien milieu offensif devrait bel et bien reprendre du service lors du prochain mercato et s’est récemment ouvert à un retour sur le banc de l’ OL. Interviewé dans les colonnes du Figaro, l’ancien coach des Gones a regretté son départ l’été dernier et a annoncé vouloir revenir en terre rhodanienne, si l’opportunité se présente. " Honnêtement, je serais resté à Lyon. Je ne veux pas trop parler du passé mais ce que je peux dire c'est que je n'ai aucun regret. Malgré les sentiments négatifs de certains supporters, si Lyon revenait demain, j'y retournerais tout de suite ", a-t-il confié.

Une arrivée pour remplacer Peter Bosz ?

Si la priorité de Rudi Garcia reste " l'Angleterre ou l'Espagne ", ce dernier pourrait également faire son grand retour dans notre championnat aux vues de sa forte cote auprès de certains clubs. Si son aventure à Lyon ne s’est pas soldée de la meilleure des manières, le coach de 58 ans pourrait faire office de remplaçant au Néerlandais Peter Bosz. Sur la sellette cette saison à cause d’un bilan sportif décevant, l’ancien coach de l’Ajax est pressenti pour quitter la cité rhodanienne cet été, notamment si l’ OL ne parvenait pas à se qualifier pour l’Europe à la fin de la saison.

L'issue du match contre le FC Porto ce jeudi en Ligue Europa pourrait également s’avérer déterminant pour le futur du coach lyonnais. Pour l’heure néanmoins, aucune approche concrète n’a été faite de la part du board lyonnais pour que Rudi Garcia revienne cet été, d’autant que la relation entre les supporters et l’entraîneur français était très conflictuelle la saison passée.