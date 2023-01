OL Mercato : Un défenseur ouvre la porte à un départ de Lyon

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 10:15

Relégué sur le banc de touche à l’ OL, un défenseur songe déjà à son avenir après Lyon. Il n’exclut pas de retourner dans un club où il a fait ses débuts.

Le transfert de Jérôme Boateng à l’ OL en septembre 2021 avait été remarqué. Le défenseur arrivait avec un important palmarès et son expérience du haut niveau. Toutefois, il n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique Lyonnais. La saison dernière, le club rhodanien a fini 8e de Ligue 1 et n’a pas pu se qualifier en coupe d’Europe. Cette saison encore, l’international allemand est transparent. Et cela se ressent dans les résultats collectifs de l’ OL, actuellement 9e de Ligue 1 et décroché des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Successeur de Peter Bosz, Laurent Blanc a pourtant accordé sa confiance à Jérôme Boateng dès son arrivée en octobre 2022, malgré les flottements de ce dernier sous les ordres du technicien néerlandais. Mais le nouveau coach de Lyon a fini par se passer de l’imposant défenseur (1m92), désormais sur le banc de touche. Cette année 2023, il n’a d'ailleurs pas joué la moindre minute.

OL Mercato : Jérôme Boateng songe à un retour à Hambourg

Alors que son contrat prend fin en juin 2023, l’ancien joueur du Bayern Munich est sur le départ. Lui-même évoque déjà son après-OL. Il a lâché quelques indices sur une destination probable. « J’ai remarqué que de nombreux fans veulent que je revienne au Hambourg SV. J’en suis très heureux et je peux seulement dire que je n’exclus rien », a répondu Jérôme Boateng, à Sky Sports.

À 34 ans, l’Allemand ne songe pas encore à mettre un terme à sa carrière qui décline pourtant. Bien au contraire, il se projette vers un autre projet. « Je ne pense pas encore à la fin de ma carrière, je veux attaquer à nouveau en pleine forme cet été et je n’ai que de bons souvenirs du Hambourger SV », a-t-il indiqué. Le N°17 de l’ OL avait défendu les couleurs du club historique de la Bundesliga, entre 2007 et 2010 (pour 113 matches, 2 buts et 9 passes décisives).