LOSC : Le verdict tombe pour la blessure d'Adam Ounas

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 12:50

Blessé lors de la victoire 5-1 face à l'ESTAC dimanche, Adam Ounas, attaquant du LOSC, a pris connaissance de sa durée d'indisponibilité.

C'est un nouveau coup dur pour le LOSC. Alors que l'infirmerie semblait commencer à se vider, Paulo Fonseca va à nouveau devoir se passer des services d'un homme fort de l'animation offensive lilloise cette saison. Dimanche, à l'occasion de la réception de l'ESTAC dans un match largement dominé par les Lillois (5-1), Adam Ounas a dû quitter ses partenaires dès la 8e minute de jeu.

Dans un premier temps strappé au niveau de la cuisse par les soigneurs, l'attaquant du LOSC a finalement été évacué sur civière, laissant place à une grande inquiétude dans l'esprit de son entraîneur, Paulo Fonseca, qui a donné des nouvelles peu rassurantes à l'issue de la rencontre. "Je suis inquiet, parce que nous avons une équipe très petite, et nous avons besoin de tous les joueurs. Je pense qu’Adam aura besoin du temps pour récupérer de cette blessure. Je ne sais pas combien de temps, mais je pense que c’est grave."

LOSC : Deux mois d'absence pour Adam Ounas

Le verdict était attendu au LOSC, il est tombé dans la soirée de lundi, confirmant les propos de son entraîneur 24 heures plus tôt. Via son compte Instagram, l'attaquant du LOSC, Adam Ounas, a annoncé sa durée d'indisponibilité aux supporters lillois. "Merci à tous pour vos messages, on se retrouve dans 2 mois sur les terrains."

Un coup du sort terrible pour l'international algérien, qui restait sur une première partie de saison plus que convaincante, avec 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées en 16 rencontres, toutes compétitions confondues. Dans une équipe du LOSC pas épargnée par les blessures depuis le début de la saison, c'est un nouveau casse-tête qui s'annonce pour Paulo Fonseca, qui va certainement devoir compter sur ses dirigeants pour consolider l'effectif durant le mercato hivernal.