RC Lens Mercato : D'importantes signatures se précisent au RCL

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 10:15

Si le mercato du RC Lens est assez calme, les dirigeants s'activent en interne, et sont en passe de boucler d'importantes signatures.

Alors que la première partie de saison s'est terminé le week-end dernier, le moment est venu de faire le bilan de cette première moitié de championnat, tout en faisant un point sur l'effectif du RC Lens. Actuellement 2e de Ligue 1 à 3 points du PSG, les Sang et Or veulent garder cette dynamique dans les semaines à venir, et devront garder une équipe compétitive jusqu'au bout pour ne pas s'essouffler en fin de saison comme c'était le cas la saison dernière.

De ce fait, les dirigeants du RC Lens ont récemment été chercher Adrien Thomasson au RC Strasbourg pour donner une alternative supplémentaire à Franck Haise au milieu de terrain. Un milieu tunisien, Mohamed Ali Ben Romdhane, est également dans le viseur du RCL, qui aurait déjà formulé une offre au club de l'Espérance de Tunis d'environ 500 000 euros. Pour le reste, pas grand-chose à signaler, mais inutile de s'inquiéter côté supporters lensois, car les dirigeants travaillent de plain-pied en interne, et de bonnes nouvelles pourraient bientôt intervenir au RC Lens.

RC Lens Mercato : Des prolongations importantes sont en bonne voie au RCL

D'après les informations révélées par Foot Mercato, trois tauliers du RC Lens seraient proches de prolonger leur bail avec le club artésien dans les prochains jours. En effet, Jonathan Gradit, Florian Sotoca, et Facundo Medina, sous contrat jusqu'en juin 2024, sont les joueurs actuellement concernés par une prolongation. En ce qui concerne l'arrivée d'un numéro 9 espéré pour remplacer Adam Buksa, toujours blessé, le média précise que c'est le jeune Rémy Labeau Lascary qui fera office de doublure à Loïs Openda pour le reste de la saison. Pour rappel, le jeune attaquant a signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens la semaine dernière.