Stade Rennais Mercato : C'est fait, un défenseur signe au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 10:45

Toujours à la recherche d'un attaquant durant ce mercato, c'est finalement en défense que le Stade Rennais a officialisé une arrivée.

Si le mercato du Stade Rennais ne devait pas être mouvementé, les récentes blessures devraient changer la donne dans les prochains jours. Le 2 janvier dernier, Martin Terrier, homme providentiel du SRFC, s'est gravement blessé au genou gauche, mettant un terme à sa saison. Dans un premier temps, Bruno Genesio a déclaré qu'il allait compter sur son effectif pour pallier cette blessure, en précisant que des arrivées cet hiver n'étaient pas à l'ordre du jour.

Mais quelques jours plus tard, alors que le Stade Rennais se déplace à Bordeaux en Coupe de France, Xeka se blesse gravement à la cheville, et le discours de l'entraîneur Rouge et Noir n'est plus tout à fait pareil à propos du mercato hivernal et de son effectif. "On l’avait (un effectif large). Mais avec les récents coups du sort qui s’acharnent un peu sur nous, on va avoir une réflexion sur ce qu’on doit faire." Pour le moment, aucun mouvement n'est à signaler concernant l'arrivée d'un attaquant, mais les choses s'agitent en interne, et les dirigeants rennais ont bouclé la signature d'un défenseur.

Stade Rennais Mercato : Guéla Doué prolonge jusqu'en 2025

Grand frère de Désiré Doué, qui s'est fait un nom avec le Stade Rennais en début de saison, Guéla Doué s'inscrit à son tour dans la durée avec le SRFC. Âgé de 20 ans, le jeune défenseur central a prolongé l'aventure jusqu'en 2025 avec son club formateur, dans lequel il évolue depuis l'âge de 8 ans. À l'issue de cette prolongation actée avec le Stade Renais, Guéla Doué n'a pas caché sa satisfaction d'évoluer au SRFC, dans des propos déclarés au site officiel du club. "Il y a un an, je revenais de blessure. J’ai eu la chance de participer à la préparation d’avant-saison en juillet dernier. C’est un vrai bonheur de pouvoir évoluer avec ce groupe. Forcément, à force de s’entraîner avec de grands joueurs, on apprend beaucoup. Je vis avec eux au quotidien, les conseils du coach et du staff, et le cadre idéal font que l’on progresse tout le temps."

De son côté, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, assure que le jeune défenseur est sur la bonne voie pour vivre sa première apparition avec le groupe professionnel. "Il est vraiment sur le bon chemin, tant sur le plan technique, physique que tactique. Il analyse vite, comprend vite et nous envoie de très bons signaux. On est très content de pouvoir prolonger un jeune du centre de formation."