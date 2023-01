Stade Rennais Mercato : L'option Moussa Dembélé envisagée au SRFC ?

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 17:34

Avec la blessure de Martin Terrier pour le reste de la saison, le board du Stade Rennais pourrait envisager l'option Moussa Dembélé.

La décision a été prise la semaine dernière, puis renforcée dimanche soir, après la victoire du SRFC contre le PSG. Avec la blessure d’Arnaud Kalimuendo, Bruno Genesio annonçait dans la foulée de la rencontre que le Stade Rennais tenterait de recruter un élément offensif ces prochaines semaines. Une réflexion qui trottait dans l’esprit du coach rennais ainsi que de son directeur sportif, Florian Maurice, depuis l’annonce du forfait de Martin Terrier. « On a décidé, maintenant il faut réaliser. Lors du mercato hivernal, c’est toujours difficile de trouver un vrai renfort, forcément, les joueurs qu’on peut recruter ne jouent pas dans leur club et ne sont pas compétitifs tout de suite. On discute tous les jours avec Florian (Maurice) et le président, on prendra une décision qui sera la meilleure qu’on imagine », indiquait le technicien breton, dimanche soir.

Une tâche délicate pour des Rennais qui n’ont pas coutume de dépenser durant la période hivernale. Comme lors de l’exercice passé, le SRFC réalisait jusqu’alors un parcours remarquable en championnat et ne trouvait pas la nécessité de se renforcer. Mais cela était sans compter sur le facteur blessure, qui aura grandement touché les Rouge et Noir. Si les absences de Xeka et Kalimuendo peuvent être compensées, celle de Martin Terrier, meilleur buteur du club en 2022, semble difficilement remplaçable. La défaite face à Clermont a conforté le staff dans l’idée qu’une signature en attaque était indispensable cet hiver. Toutefois, là encore, les options ne courent pas les rues.

Stade Rennais Mercato : Moussa Dembélé, une option pour le SRFC ?

Ce mardi, le quotidien régional Ouest-France dresse un bilan du mercato hivernal du Stade Rennais. Si pour le quotidien, aucune arrivée ne sera enregistrée d’ici ce week-end et la rencontre face à l’ OM en Coupe de France, la source passe en revue les candidats potentiels à la succession de Martin Terrier. À l’annonce du forfait longue durée de l’ancien Strasbourgeois, le Stade Rennais a reçu les approches d’une multitude d’agents partout en Europe, désireux d’offrir les services de leurs protégés. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité, le média local évoque la piste Moussa Dembélé, qui pourrait bien se développer ces prochains jours.

L’attaquant de l’ OL, en manque de temps de jeu sous Laurent Blanc, pourrait faire les affaires de Florian Maurice et Bruno Genesio, une paire qui avait recruté le natif de Pontoise dans le Rhône en 2018. Les deux anciens dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient ainsi profiter de la situation contractuelle avantageuse de l’avant-centre, en fin de contrat en juin prochain, pour formuler une offre au rabais et ainsi relancer le joueur après un passage en dents de scie chez les Gones. Sur ce dossier, des clubs comme Everton sont également disposés à payer le prix fort pour recruter Dembélé dès le mois de janvier. Ce qui est certain, c’est que l’actionnaire du SRFC saura se montrer généreux financièrement pour répondre aux besoins de sa direction.