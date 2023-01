FC Nantes Mercato : Le coach du FCN se livre sur Mollet et Hadjam

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 03:00

Antoine Kombouaré a livré son opinion sur les deux dernières recrues en date du FC Nantes que sont Florent Mollet et Jaouen Hadjam.

En attendant l’arrivée d’Andy Delort de l’OGC Nice, le FC Nantes a recruté deux joueurs, mardi. Florent Mollet (31 ans) et Jaouen Hadjam (19 ans) ont signé au FCN. Le premier a quitté Schalke 04 en Bundesliga où il était en difficulté. Il s’est engagé avec les Canaris pour deux saisons et demie, jusqu’en juin 2025, contre une indemnité de transfert de 1,5 M€. Le deuxième a été transféré du Paris FC (en Ligue 2) et a signé un long contrat courant jusqu’à fin juin 2027. Florent Mollet et Jaouen Hadjam ont été présentés, mercredi, en conférence de presse. Ils pourront faire leur première apparition en 16es de finale de la Coupe de France, contre l'ES Thaon (N3), dimanche (18h30).

FC Nantes Mercato : Mollet et Hadjam, des recrues validées par Kombouaré

Lors de la présentation officielle du milieu offensif et du défenseur latéral gauche, l’entraîneur du FC Nantes s’est prononcé sur le choix et le profil de ces derniers. « Flo’ (Mollet) est un vrai renfort. C’est un joueur d’expérience, qui organise le jeu, qui peut aussi être décisif avec ses passes, mais aussi en marquant. C’est ce que j’attends de lui. Il arrive ici motivé, avec cette envie de faire de belles choses au FC Nantes durant cette deuxième partie de saison. »

Antoine Kombouaré a bien apprécié les qualités de Jaouen Hadjam également. « C’est un joueur qui aime avoir le ballon, attaquer dans son couloir. Il va travailler dans une défense à quatre et apprendre à mieux défendre, à être plus costaud sur le plan défensif et laisser parler ses qualités offensives […]. Si je l’ai fait venir, c’est parce que je sais très bien qu’il a des qualités, du potentiel. Il va pouvoir faire son apprentissage en accéléré parce qu’il va jouer », a justifié le coach du FC Nantes.