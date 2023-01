ASSE Mercato : Saint-Etienne en difficulté sur une piste au milieu

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 12:10

Après l’arrivée de trois premières recrues à l’ ASSE, les Verts visent un milieu défensif, mais se heurtent à la résistance de son club en Ligue 2.

L’ ASSE n’a pas perdu du temps pour faire son marché cet hiver, vu la menace de la relégation en National qui plane sur le club. Une première recrue, Gaëtan Charbonnier (avant-centre), a été enrôlée en décembre pendant la trêve liée à la Coupe du monde, en tant que joker. Deux autres renforts, Dennis Appiah (arrière droit) et Gautier Larsonneur (gardien de but) ont débarqué ensuite à l'AS Saint-Etienne, dès l’ouverture officielle du mercato hivernal. Puis Kader Bamba (ailier droit) et Niels Nkounkou (arrière gauche) ont suivi la semaine dernière.

Grâce à ces renforts, l’ ASSE a bien entamé son opération maintien. Le club ligérien a quitté la 20e et dernière place de Ligue 2, après sa victoire, la deuxième de suite, sur les Chamois Niortais (0-1), lundi soir. Désormais 18e à la mi-saison, l’AS Saint-Etienne entend poursuivre dans sa dynamique actuelle afin de redresser la barre. Évidemment avec l’aide des recrues. Et d’autres sont attendus dans le Forez, après les cinq premières.

ASSE Mercato : Nîmes s'oppose au départ de Lamine Fomba cet hiver

Amine Boutrah, milieu offensif de l’US Concarneau (National), Marco Ilaimaharitra, milieu de terrain de Charleroi, ou encore Lamine Fomba, milieu défensif de Nîmes Olympique (Ligue 2) sont sur les tablettes de l’ ASSE. Ce dernier est même l’une des priorités des Verts avant la fin du mercato, selon Mohamed Toubache Ter.

En fin de contrat en juin 2023, le joueur formé à l’AJ Auxerre est libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix, en attendant la fin de saison. Malgré cela, les Crocos ne seraient pas enclins à le transférer en janvier et ainsi toucher une indemnité. D’après les informations de Peuple-Vert, le président de Nîmes « ferme pour le moment totalement la porte à un départ de Lamine Fomba, et compte sur lui pour obtenir le maintien ».