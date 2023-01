ESTAC Mercato : Troyes se positionne sur un attaquant du FC Lorient

Publié par Jules le 19 janvier 2023 à 14:25

Plutôt timide sur le marché des transferts jusqu'ici, l'ESTAC pourrait lancer son mercato en s'offrant un attaquant du FC Lorient.

Cette saison encore, Troyes va lutter pour sa survie en Ligue 1. Le club de l'Aube, qui a vécu un début d'exercice assez compliqué, se retrouve à la 14e place du classement au bout de 19 journées, avec seulement 3 petits points d'avance sur la zone de relégation. Pour tenter de garder la distance avec la zone rouge, les Troyens pourraient tenter de se renforcer durant le mois de janvier, notamment en attaque où Wilson Odobert devrait bientôt prolonger son contrat.

De plus, l'ESTAC pourrait perdre Mama Baldé, meilleur buteur du club en Ligue 1 depuis l'entame de la saison, qui intéresse fortement West Ham. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 17 rencontres disputées, le Bissao-Guinéen est probablement le joueur le plus en forme avec l'équipe de Troyes durant ces derniers mois. Tandis que son potentiel départ pourrait laisser un grand vide au sein du club, les Troyens auraient déjà repéré un remplaçant qui évolue actuellement du côté du FC Lorient.

ESTAC Mercato : Troyes veut récupérer Stéphane Diarra au FC Lorient

À en croire les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, l'ESTAC pourrait faire son marché du côté du FC Lorient, qui risque de se faire piller durant le mercato hivernal. En plus des possibles départs de Dango Ouattara, Terem Moffi ou encore Enzo Le Fée, c'est désormais Stéphane Diarra qui pourrait quitter les Merlus pour rejoindre Troyes. C'est en tout cas la volonté des dirigeants du club de l'Aube pour ce mercato hivernal. D'après l'insider, l'ESTAC voudrait récupérer Stéphane Diarra sous la forme d'un prêt de 6 mois. Pour le moment, le deal est encore assez loin d'être conclu pour Troyes. Néanmoins, les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours.