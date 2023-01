Angers SCO Mercato : Un attaquant angevin se dirige vers un départ

Publié par Jules le 17 janvier 2023 à 12:20

Alors que le mercato hivernal d'Angers SCO est assez agité ces dernières semaines, un premier départ pourrait intervenir ces prochaines heures.

Ces dernières semaines, un important dossier occupe Angers SCO, celui concernant Azzedine Ounahi. Auteur d'une très belle Coupe du monde avec le Maroc, il est pisté par de nombreux clubs européens depuis le début du marché hivernal. Alors que ce dossier traîne en longueur, même si l' OM semble tenir la corde pour l'international marocain, le SCO doit se concentrer sur d'autres dossiers très rapidement, pour tenter de redresser la barre en Ligue 1.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 8 points en 19 matches, Angers SCO accuse déjà un retard de 7 points sur le premier non relégable, et a perdu l'ensemble de ses 11 dernières rencontres de championnat. Un constat terrible qui place le club angevin comme l'un des principaux prétendants à la descente en fin de saison. Pour tenter d'éviter le pire, le SCO veut se renforcer, mais avant cela, le club doit dégraisser son effectif, alors qu'un premier départ devrait bientôt intervenir.

Angers SCO Mercato : Marin Jakolis s'apprête à quitter le club

Arrivé la saison dernière en provenance du championnat croate, Marin Jakolis ne devrait pas faire long feu du côté d'Angers SCO. Apparu à une seule reprise cette saison, l'attaquant croate ne rentre pas dans les plans du SCO, ni de son entraîneur Abdel Bouhazama. Un départ semble imminent pour le joueur de 26 ans, qui n'aura pas laissé une trace impérissable de son passage en Anjou.

Comme le révèle Ouest-France, Marin Jakolis serait plus que jamais sur le départ, et les dirigeants d'Angers SCO lui auraient d'ailleurs déjà trouvé un point de chute. Depuis plusieurs jours, les discussions s'intensifient entre le SCO et le club chypriote de Larnaca dans le cadre d'un départ du Croate durant le mercato hivernal. Pour le moment, le quotidien régional croit savoir que l'opération devrait se faire sous la forme d'un prêt de six mois, tandis que le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le club angevin.