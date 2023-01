PSG Mercato : La première signature 2023 du Paris SG se précise

Publié par Thomas le 20 janvier 2023 à 11:37

Toujours à la recherche d'un défenseur central et d'un avant-centre, le PSG se rapprocherait de sa première arrivée de l'année.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain devrait connaître un tournant majeur ces prochains jours. Plutôt calme depuis le 1er janvier, le club de la capitale attend toujours deux recrues pour la deuxième partie de saison. Hier soir, la rencontre du PSG face à l’équipe saoudienne Riyad Season a une nouvelle fois mis en lumière les carences de l’équipe de Christophe Galtier, ce qui devrait pousser le board à accélérer sur certains dossiers. En encaissant 4 buts face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, les Rouge et Bleu savent qu'ils devront passer à l’action pour enrôler un roc défensif, qui pourrait bien être Milan Skriniar.

Longtemps dans les plans du PSG, l’international slovaque avait été bloqué en fin de mercato estival par l’Inter Milan, malgré un accord conclu entre le joueur et Luis Campos. Seulement, le défenseur de 27 ans n’a toujours pas prolongé chez les Nerazzurri, refusant même la dernière offre du club lombard. Pour les Intéristes il ne fait plus aucun doute, Milan Skriniar ne restera pas à Milan en 2023 et Paris semble plus que jamais positionné pour le récupérer.

PSG Mercato : Les prestations défensives du Paris SG inquiètent

Avec une double confrontation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich qui se profile, le PSG se voit dans l’obligation de renforcer sa charnière centrale. Hier encore, le duo Marquinhos-Ramos a témoigné d’une fébrilité inquiétante sur certaines phases de jeu, alors que peu d’options s’offrent à Christophe Galtier pour les remplacer. Si Presnel Kimpembe est sur le chemin du retour, l’incertitude subsiste concernant son état de forme en vue du choc contre les Bavarois. Danilo peut également dépanner à ce poste mais son secteur de prédilection reste le milieu de terrain.

Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi, comme lors du dernier mercato, devrait prendre en main le dossier Milan Skriniar afin de ne pas se saborder pour la deuxième partie de saison. Une offre devrait rapidement débarquer sur la table des Intéristes de la part du PSG, qui compte boucler avant Reims la signature de l’international slovaque. Comme le décrivent plusieurs médias ce vendredi, la bande à Kylian Mbappé serait en très bonne voie pour récupérer le joueur à six mois de la fin de son contrat en Lombardie.