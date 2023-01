Stade Brestois : Un taulier du SB29 absent face au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 18:20

À deux jours du match face au RC Lens en Coupe de France, le Stade Brestois a appris le forfait d'un taulier pour cette affiche.

Toujours relégable en championnat malgré les deux derniers matches nul face au LOSC (0-0) et à Toulouse le week-end dernier (1-1), le Stade Brestois a rendez-vous avec la Coupe de France dimanche pour espérer continuer son aventure dans cette compétition. Sous les ordres d'Eric Roy depuis le 3 janvier dernier, les Brestois auront fort à faire puisque c'est le RC Lens qui va se déplacer au stade Francis Le Blé pour barrer la route du SB29.

Le défi est immense pour le Stade Brestois, qui a montré une certaine rigueur défensive qu'on ne voyait pas depuis le début de saison. Ce gros match face aux Sang et Or va être l'occasion parfaite de se mesurer à un cador du championnat de France, et de dresser un premier bilan du travail d'Eric Roy depuis son arrivée sur le banc du Stade Brestois. Cependant, le SB29 ne pourra pas compter sur l'un de ses tauliers pour cette grande affiche de Coupe de France.

Stade Brestois : Brendan Chardonnet forfait pour la réception du RC Lens

C'est un immense coup dur pour Eric Roy et le Stade Brestois. Capitaine et homme fort du SB29, Brendan Chardonnet ne pourra pas prendre part à ce 16e de finale de Coupe de France face au RC Lens. En effet, Le Télégramme explique que le défenseur central souffre d'une lésion musculaire à la cuisse, le privant des terrains pour les deux prochaines rencontres minimum. Une difficulté supplémentaire donc pour le Stade Brestois, qui n'avait pas forcément besoin de cela face à un adversaire aussi redoutable que le RC Lens. La tâche s'annonce donc extrêmement difficile pour les Finistériens dimanche soir.