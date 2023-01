Real Madrid Mercato : Un nouveau joyau brésilien pisté par le Real

Publié par Thomas G. le 20 janvier 2023 à 16:20

Soucieux de se renforcer lors du mercato estival, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un jeune espoir du championnat brésilien.

Le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après sa victoire face à Villarreal. Après avoir été mené 2-0, les Merengues sont parvenus à inverser la tendance pour s’imposer à l’éxtérieur. Un succès important qui pourrait aider les hommes de Carlo Ancelotti à lancer véritablement leur deuxième partie de saison. En parallèle de ce succès, les dirigeants du Real Madrid continuent de préparer le mercato estival.

Les Merengues souhaiteraient démarrer un nouveau projet galactique en recrutant plusieurs joueurs de renom. Le Real Madrid veut également continuer de s’attacher les services des meilleurs espoirs du football mondial. À l’instar d’Eduardo Camavinga, d'Aurélien Tchouaméni, de Vinicius Jr ou plus récemment d'Endrick, le Real pourrait acheter une nouvelle pépite brésilienne.

Selon les informations de Fichajes, les Merengues seraient intéressés par le milieu offensif de Flamengo, Matheus França (18 ans). Le Real Madrid aurait pris des renseignements sur la situation du joueur qui pourrait rejoindre l’Europe l’été prochain. Les Merengues vont devoir agir rapidement dans ce dossier, puisque Newcastle et l’ OL sont également intéressés par Matheus França. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Magpies auraient transmis une première offre de 16 millions d’euros à Flamengo pour le milieu brésilien.

Real Madrid Mercato : Matheus França dans le viseur du Real

Le Real Madrid est toujours en quête de nouveaux milieux de terrains pour préparer la succession de Luka Modric et Toni Kroos. L’international anglais Jude Bellingham reste la priorité et Matheus França pourrait être le deuxième choix des Merengues. Le milieu offensif brésilien est agile et capable de casser des lignes grâce à sa vision de jeu et ses percussions balle au pied. Les dirigeants du Real Madrid ont supervisé les matchs de Matheus França à plusieurs reprises et une première proposition pourrait être formulée dans les prochaines semaines.