OL Mercato : L'intérêt de Lyon se confirme pour Joao Gomes

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 20:00

Depuis quelques jours, l' OL se concentre sur la piste menant à Joao Gomes pour renforcer son milieu de terrain dans ce mercato hivernal.

Après un début de saison en demi-teinte, l' OL veut se renforcer durant le mois de janvier, notamment au milieu de terrain. Pour ce faire, les Gones multiplient les pistes dans ce secteur du jeu. Récemment, un intérêt de Lyon pour l'international tunisien Aïssa Laidouni a été révélé, même si la priorité de l'Olympique Lyonnais est ailleurs, et mène à Joao Gomes, jeune milieu de Flamengo qui brille au Brésil.

L'intérêt des Gones dans ce dossier semble très concret, puisque Bruno Cheyrou, directeur du recrutement de l' OL, serait actuellement au Brésil pour négocier directement avec Flamengo, comme le révèle L'Équipe. Pour ce faire, il s'appuierait sur le soutien de Tulio de Melo, ancien joueur brésilien de Ligue 1, qui a un très bon réseau dans son pays natal. Une piste qui, selon les dires de Bruno Cheyrou, ne serait pas nouvelle pour l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Lyon va casser sa tirelire pour Joao Gomes

Comme l'explique lui-même Bruno Cheyrou, ce n'est pas la première fois que le nom de Joao Gomes circule à l' OL. "C'est un joueur qu'on observe depuis un an et demi. Avant, le timing n'était pas le bon. Financièrement, on ne pouvait pas y aller. Là (avec l'arrivée de Textor, ndlr), une fenêtre s'est ouverte et on essaye de s'engouffrer."

Grâce au soutien financier de John Textor, l' OL aurait donc formulé une très belle offre pour Joao Gomes, au-delà de celle de Wolverhampton, qui s'intéresse également au joueur. Le montant proposé par l'Olympique Lyonnais pourrait atteindre les 19 millions d'euros, bonus compris. Cependant, même si les Gones auraient un accord verbal avec Flamengo, le joueur donnerait tout de même sa préférence aux Wolves. Rien n'est encore joué dans ce dossier brulant du mercato lyonnais.