OL Mercato : L'Olympique Lyonnais mène la danse pour Joao Gomes

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 20:07

Tandis que l' OL ne cache plus son intérêt pour Joao Gomes, la pépite de Flamengo. Les Gones auraient une longueur d'avance dans ce dossier.

Depuis plusieurs jours, le nom de Joao Gomes est sur toutes les bouches à l' OL. Et pour cause, l'Olympique Lyonnais semble déterminé à s'offrir le milieu de terrain de Flamengo durant le mois de janvier afin de garnir un peu son milieu de terrain, qui pourrait être amputé d'Houssem Aouar dans les prochains jours. Ainsi, les Gones redoublent d'efforts pour mener à bien l'opération Joao Gomes, malgré la forte concurrence du club anglais de Wolverhampton, qui semble tenir la corde dans ce dossier.

En effet, les Wolves voudraient faire capoter les plans de l' OL et s'offrir, eux aussi, le milieu de terrain de 21 ans. La bataille aurait d'ailleurs déjà débuté entre les deux clubs, à coups de millions d'euros. Pour le moment, l'Olympique Lyonnais aurait fait la plus grosse offre, environ 20 millions d'euros, et pourrait donc rafler la mise dans quelques jours, et ce, même si Joao Gomes aurait une petite préférence pour le club anglais.

OL Mercato : Flamengo veut pousser Joao Gomes dans les bras de Lyon

Pour le moment, une chose est sûre dans ce dossier, Flamengo ne bradera pas son jeune joueur. D'ailleurs, si l'on en croit les informations de Foot Mercato, le club brésilien aurait déjà donné son accord à l' OL dans ce transfert et pousserait pour que Joao Gomes s'engage en faveur des Gones. La raison est simple, l'Olympique Lyonnais est le club ayant fait la meilleure offre pour le moment.

Attention cependant, rien n'est encore fait dans ce dossier, et il pourrait s'agir pour Flamengo de faire monter les enchères, et de pousser Wolverhampton à proposer une plus grosse somme que l' OL. Quoi qu'il en soit, les Gones sont encore loin d'être largués dans ce dossier chaud du mercato hivernal.